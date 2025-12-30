Baltijas balss logotype
Конец эры дешевых смартфонов и компьютеров 0 1030

Техно
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конец эры дешевых смартфонов и компьютеров
ФОТО: Unsplash

Кризис на рынке памяти приведет к росту цен на смартфоны и ПК в 2026-м.

Кризис на рынке оперативной памяти приведет к росту цен смартфонов и компьютеров. Об этом говорится в исследовании International Data Corporation (IDC).

В отчете вице-президента IDC Франсиско Херонимо говорится, что бум искусственного интеллекта (ИИ) привел к взрывному рост цен на оперативную память. В этой связи смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и прочая потребительская техника подорожают в 2026 году. Херонимо предсказал, что эра дешевой оперативной памяти, накопителей, смартфонов и прочей техники приближается к концу.

Цены на оборудование растут из-за потребностей дата-центров, обрабатывающих запросы ИИ и нуждающихся в большом количество модулей оперативной памяти и накопителей. По словам специалиста, заметнее всего пострадает рынок смартфонов — недорогие устройства подорожают на 15-20 процентов. Девайсы премиум-класса станут дороже на 10-15 процентов. «Десятилетняя тенденция к демократизации характеристик за счет внедрения флагманских функций в доступные смартфоны меняет направление», — заявил Херонимо.

Цены на ПК также вырастут на 15-20 процентов. В отчете говорится, что кризис неудачно совпал с завершением жизненного цикла Windows 10 и потребностью пользователей в обновлении.

По самому пессиместичному сценарию IDC, в 2026 году из-за кризиса рынок смартфонов упадет на 5,2 процента, ПК — 8,9 процентов.

В середине декабря известный инсайдер yeux1122 заявил, что в 2026-м с рынка почти исчезнут смартфоны с 16 гигабайтами оперативной памяти. Также сократится количество устройств, имеющих 12 гигабайт памяти.

#цены #компьютеры #искусственный интеллект #технологии #смартфоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
