Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Автопилот впервые в истории совершил аварийную посадку самолета: робот спас жизнь людям 0 213

Техно
Дата публикации: 31.12.2025
Focus
Изображение к статье: Автопилот впервые в истории совершил аварийную посадку самолета: робот спас жизнь людям
ФОТО: пресс-фото

Самолет совершил самостоятельную посадку после аварийной ситуации в полете, когда произошло падение давления в салоне.

Два человека остались невредимыми после аварии на самолете Beechcraft Super King Air 200. Они смогли безопасно приземлиться на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Роки-Маунтин Метрополитен недалеко от Денвера с помощью автопилота. Система автопилота взяла управление самолетом на себя и полностью автономно совершила аварийную посадку впервые в истории, пишет Futurism.

20 декабря в кабине двухмоторного турбовинтового самолета Beechcraft Super King Air 200 внезапно упало давление в салоне самолета во время полета над штатом Колорадо. Затем система аварийной автоматической посадки Autoland от компании Garmin взяла управление на себя, управляла самолетом, связалась с авиадиспетчерами и совершила посадку в аэропорту.

Согласно заявлению компании Garmin, это было первое использование системы автоматической посадки Autoland от начала до конца в реальной чрезвычайной ситуации. Чартерная авиакомпания Buffalo River Aviation, эксплуатирующая самолет, заявляет, что система Autoland автоматически сработала во время полета из Аспена без пассажиров на борту.

Различные системы автоматической посадки регулярно используются для посадки самолетов в сложных погодных условиях с плохой видимостью, но не в чрезвычайных ситуациях. Но система Autoland компании Garmin, которая установлена примерно на 1700 самолетах, относится к новой линейке систем автоматической посадки, предназначенных исключительно для экстренного использования, и разработана для того, чтобы взять на себя полный контроль над полетом для посадки самолета в ситуациях, когда пилот не может управлять самолетом. Тот факт, что система без труда справилась с реальной чрезвычайной ситуацией, является важной вехой в обеспечении безопасности полетов.

В данном случае система Autoland сработала автоматически, поскольку в салоне самолета произошла быстрая и неконтролируемая потеря давления, согласно заявлению компании Buffalo River Aviation. Пилоты надели кислородные маски, а затем приняли решение оставить систему автоматической посадки включенной.

После того, как управление перешло к Autoland, автопилот самостоятельно выбрал место посадки, основываясь на таких критериях, как расстояние и длина взлетно-посадочной полосы, и сообщил о своих намерениях диспетчерам на земле. Затем самолет самостоятельно приземлился. На видеозаписи, опубликованной сотрудниками экстренных служб, видно, как два пилота покидают самолет на взлетно-посадочной полосе.

В данном случае пилоты добровольно решили позволить системе Autoland взять управление на себя и не потеряли сознание, вопреки первоначальным предположениям. Автоматизированный голос системы ошибочно сообщил диспетчерам, что управление перешло к ней после потери дееспособности пилота, что и привело к путанице.

Хотя система работала точно так, как ожидалось, пилоты были готовы возобновить ручное управление самолетом, если бы система дала сбой. Пилоты сознательно решили сохранить и использовать все доступные инструменты в непредсказуемой, чрезвычайной ситуации, согласно заявлению авиакомпании.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проводит расследование данного инцидента.

Фокус

Читайте нас также:
#авиация #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Содержание современных песен порой удивляет - эти установки хотят внедрить в мозг слушателей?
Изображение к статье: Жителей предупредили об опасности зарядки смартфона ночью
Изображение к статье: Описан правильный способ зарядки iPhone
Изображение к статье: Суперлуние, затмение и микролуние: какие астрономические события можно увидеть в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео