3D-технологии раскрыли секрет растений-гигантов возрастом 407 000 000 лет

Техно
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так выглядели доисторические пейзажи Шотландии.

Так выглядели доисторические пейзажи Шотландии.

Исполинские деревья понизили уровень углекислого газа на Земле.

Палеонтологи из Лондонского музея естественной истории рассказали, как представители древней флоры превратились из крошечных созданий в гигантов. Детали, изложенные в журнале New Phytologist, помогла установить окаменелость растения Horneophyton lignieri из Шотландии, возраст которой оценивается в 407 млн лет.

До этого считалось, что этот древний организм заполучил развитую систему внутренних «трубопроводов» (ксилема и флоэма), как у растений сегодня. Однако применение 3D-технологий помогло увидеть неожиданную деталь. Но выяснилось, что Horneophyton получил примитивную, единую транспортную ткань. Она одновременно перемещала и воду, и питательные вещества, не разделяя эти потоки по разным типам клеток.

Это устройство было полезно только для небольших размеров – само растение достигало высоты до 20 см. Однако оно стало серьезным эволюционным экспериментом. Фактически, природа опробовала здесь прототип будущей сложной структуры.

Серьезный шаг совершил близкий родственник Horneophyton – растение Asteroxylon. Оно уже обзавелось четким разделением функций: одни клетки специализировались на подъеме воды, другие – на распределении сахаров. Это стало биологическим прорывом, позволившим Asteroxylon вырастать в два раза больше предшественника.

Такой принцип лег в основу строительства последующих гигантов – древних папоротников и деревьев, которые впоследствии изменили облик планеты.

Появление высоких растений с развитой сосудистой системой в девонском периоде сильно изменило климат Земли, способствуя снижению уровня углекислого газа и повлияв на процессы выветривания горных пород (разрушения структуры и изменения химического состава).

#климат #растения #палеонтология
