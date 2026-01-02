Палеонтологи из Лондонского музея естественной истории рассказали, как представители древней флоры превратились из крошечных созданий в гигантов. Детали, изложенные в журнале New Phytologist, помогла установить окаменелость растения Horneophyton lignieri из Шотландии, возраст которой оценивается в 407 млн лет.

До этого считалось, что этот древний организм заполучил развитую систему внутренних «трубопроводов» (ксилема и флоэма), как у растений сегодня. Однако применение 3D-технологий помогло увидеть неожиданную деталь. Но выяснилось, что Horneophyton получил примитивную, единую транспортную ткань. Она одновременно перемещала и воду, и питательные вещества, не разделяя эти потоки по разным типам клеток.

Это устройство было полезно только для небольших размеров – само растение достигало высоты до 20 см. Однако оно стало серьезным эволюционным экспериментом. Фактически, природа опробовала здесь прототип будущей сложной структуры.

Серьезный шаг совершил близкий родственник Horneophyton – растение Asteroxylon. Оно уже обзавелось четким разделением функций: одни клетки специализировались на подъеме воды, другие – на распределении сахаров. Это стало биологическим прорывом, позволившим Asteroxylon вырастать в два раза больше предшественника.

Такой принцип лег в основу строительства последующих гигантов – древних папоротников и деревьев, которые впоследствии изменили облик планеты.

Появление высоких растений с развитой сосудистой системой в девонском периоде сильно изменило климат Земли, способствуя снижению уровня углекислого газа и повлияв на процессы выветривания горных пород (разрушения структуры и изменения химического состава).