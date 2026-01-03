Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.

Боливия известна своими палеонтологическими памятниками, но участок Carreras Pampa в Национальном парке Тороторо долгое время оставался «белым пятном» для науки. Ситуация осложнялась тем, что в местных геологических слоях практически нет костей, но в то же время плотность следов на поверхности достигает рекордных значений. Перед учеными лежало «перетоптанное поле», где сотни дорожек пересекались и накладывались друг на друга. Чтобы разобраться в этом хаосе, пришлось применить нестандартный подход.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One, использовали дроны и 3D-сканирование, чтобы построить трехмерные модели следов. А еще они взяли разноцветную пряжу: ползая по скальной поверхности, исследователи соединяли нитями последовательные отпечатки, чтобы визуализировать траектории движения конкретных животных. Это позволило «распутать» клубок из 1321 цепочки следов (самое большое в мире количество треков) и выделить 11 различных стилей ходьбы — от осторожного шага по вязкой грязи до уверенного бега. Ученые увидели резкие повороты на 45 градусов, внезапные остановки, волочение хвостов и хромоту раненых животных.

Анализ показал, что равнина служила настоящим транспортным коридором. Следы имеют четкую бимодальную ориентацию: тысячи хищных теропод двигались организованными потоками строго в двух противоположных направлениях — на северо-запад и юго-восток, вероятно, следуя береговой линии древнего озера.

Особое внимание привлекли следы плавающих динозавров. Ученые задокументировали самую длинную в мире непрерывную дорожку плавания протяженностью 130 метров: животные, едва касаясь дна когтями, оставляли характерные царапины, похожие на след балерины на пуантах. Кроме того, впервые в Южном полушарии были найдены массовые свидетельства волочения хвостов — глубокие борозды указывают на то, что вязкий грунт заставлял хищников опускать хвост для баланса или же он касался земли, когда лапы проваливались слишком глубоко.

Авторы научной работы утвердили статус Carreras Pampa как самого богатого местонахождения следов теропод на планете. Исследование также доказывает, что поведение хищных динозавров было сложным и адаптивным: они не только уверенно чувствовали себя в воде, но и корректировали походку в зависимости от почвы, двигаясь едиными маршрутами.