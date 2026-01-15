Руководители компании Nothing заявили, что новые смартфоны в 2026 году будут стоить дороже, чем раньше. Соответствующий пост в X опубликовал глава фирмы Карл Пэй.

Пэй выложил в соцсетях публикацию под названием «Почему ваш следующий смартфон будет стоить дороже». Он объяснил, что 2026-й станет беспрецедентным годом для потребительской электроники. «В течение пятнадцати лет индустрия смартфонов опиралась на одно-единственное, надежное предположение: компоненты неизбежно будут дешеветь», — заявил предприниматель, заметив, что в новом году все изменилось.

Карл Пэй подчеркнул, что память стала дорожать из-за того, что ее стали скупать дата-центры, обеспечивающие потребности сервисов искусственного интеллекта (ИИ). По словам основателя бренда популярных смартфонов, память, которая уже подорожала в три раза, является одним из самых дорогих компонентов телефонов, из-за чего гаджеты дорожают.

В материале говорится, что производители смартфонов встали перед выбором — либо поднимать цены на устройства на 30 процентов, либо ухудшать технические характеристики. «Эпоха дешевого кремния закончилась», — подытожил бизнесмен.