На Солнце произошла мощная вспышка. По силе рентгеновского излучения произошедшая вспышка достигла класса M1.6. Ее зафиксировали в 22:33 по рижскому времени. Продолжительность явления составила сорок минут.

Ранее на Солнце ученые обнаружили крупный активный центр. Высокая активность в этой зоне наблюдалась с 8 января — точное число вспышек, случившихся в данном регионе с начала года, зарегистрировать сложно, поскольку поначалу она располагалась на обратной стороне светила. Очередной выброс плазмы в этой зоне произошел в понедельник, 12 января — зафиксированная вспышка класса M3.3 стала сильнейшей с начала 2026-го.

В целом наступивший год будет богат на магнитные бури. Сильнейшая вспышка балла X, по прогнозам специалистов, будет возникать примерно каждые два месяца. Мощных магнитных бурь в скором времени, однако, не ожидается.