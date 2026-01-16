Baltijas balss logotype
Подтверждено происхождение «инопланетных сигналов»

Техно
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подтверждено происхождение «инопланетных сигналов»
ФОТО: Unsplash

Подтверждено происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем.

Ученые из Китая вместе с иностранными коллегами благодаря китайскому радиотелескопу Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) подтвердили происхождение быстрых радиовсплесков, иногда называемых «инопланетными сигналами», из двойных систем. Исследование опубликовано в журнале Science. Об этом сообщает «Синьхуа».

Коллектив ученых наблюдал при помощи FAST за быстрым радиовсплеском 20220529, источник которого находится на расстоянии около 2,5 миллиарда световых лет от Земли, более двух лет.

В первые 18 месяцев объект наблюдения показывал умеренные колебания, однако в декабре 2023-го ученые зафиксировали сигнал, указывающий на наличие у источника сигнала вращающейся вокруг нее звезды-компаньона.

#астрономия #ученые #исследования #Китай
Оставить комментарий

Видео