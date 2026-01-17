Новая лунная ракета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в субботу начала путь к стартовой площадке, готовясь к первому за более чем полвека пилотируемому полёту вокруг Луны, пишет LETA со ссылкой на AP.

Пуск может состояться уже в феврале.

На рассвете 98-метровую ракету начали медленно перемещать из монтажного здания Космического центра Кеннеди к стартовой платформе. Шестикилометровый путь займёт почти весь день — до наступления темноты.

На это давно ожидаемое событие, которое неоднократно откладывалось, собрались посмотреть толпы сотрудников космического центра и их семей.

Ракета "Space Launch System" (SLS) и размещённая над ней пилотируемая капсула "Orion" были установлены на гигантский транспортер, ранее использовавшийся в рамках программ "Аполлон" и шаттлов. Позже его модернизировали, чтобы выдерживать возросшую массу новой ракеты.

Первый и пока единственный запуск SLS, в рамках которого пустая капсула "Orion" была выведена на орбиту вокруг Луны, состоялся в ноябре 2022 года.

Повреждения теплового щита и другие проблемы, выявленные во время того испытательного полёта, потребовали длительного анализа и дополнительных тестов. В результате первый пилотируемый полёт к Луне был отложен. Астронавты на этот раз не будут выходить на лунную орбиту и не высадятся на поверхность — это предусмотрено лишь на третьем этапе программы "Артемида" через несколько лет.

Командир Рид Вайсман, пилот Виктор Гловер и Кристина Кук — опытные астронавты NASA с участием в предыдущих космических миссиях — проведут в космосе десять дней. К ним присоединится канадский астронавт Джереми Хансен, для которого это будет первый полёт.

Они станут первыми людьми, направляющимися к Луне после завершения лунной программы в 1972 году.

NASA планирует провести заправку ракеты топливом на стартовой площадке в начале февраля, после чего будет окончательно подтверждена дата запуска.

У космического агентства будет лишь пять дней в первой половине февраля, чтобы произвести запуск, иначе он будет перенесён на март.