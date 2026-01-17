Ученые обнаружили следы растительных ядов на наконечниках стрел каменного века, которые использовались охотниками-собирателями в Южной Африке около 60 тысяч лет назад.

По мнению авторов исследования, опубликованного на днях в журнале Science Advances, обнаружена старейшая из известных отравленных стрел. Находка указывает на то, что такие орудия и сложные стратегии охоты существовали на тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

“При постоянной охоте отравленные стрелы обычно не убивали добычу мгновенно, - цитирует CNN ведущего автора исследования Свена Исакссона, профессора археологии в археологической исследовательской лаборатории Стокгольмского университета. -- Вместо этого яд помог охотникам сократить время и энергию, необходимые для выслеживания и изматывания раненого животного”.

Два различных алкалоида, или органических растительных соединения, обнаруженных в остатках ядовитого химического вещества, были получены из растения гифбол, или двудомной буф, рассказывает CNN. Традиционные охотники в регионе до сих пор используют это растение и называют его ядовитой луковицей.

Охотники-собиратели, вероятно, обмакивали найденные в 1985 году в скальном убежище Умхлатузана в Квазулу-Натале (Южная Африка) кварцевые наконечники стрел, в яд, прежде чем использовать их для убийства животных. Наличие ядовитых стрел в позднем плейстоцене говорит о том, что охотники-собиратели знали, какие растения использовать, а также сколько времени потребуется, чтобы токсины стали эффективными.

“Понимание того, что вещество, нанесенное на стрелу, ослабит животное через несколько часов, требует причинно-следственного мышления и способности предвидеть отдаленные результаты, - рассказывает профессор Исакссон. - Факты указывают на то, что доисторические люди обладали развитыми когнитивными способностями, сложными культурными знаниями и хорошо развитыми охотничьими практиками”.

По словам Исакссона, в то время как люди долгое время употребляли растения в пищу, отравленные стрелы - лишь один из примеров того, как наши предки, жившие во время последнего ледникового периода, использовали химические свойства растений для разработки лекарств и токсичных веществ.