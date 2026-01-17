Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые изучили яды, использовавшиеся африканскими охотниками 60 000 лет назад 0 268

Техно
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые изучили яды, использовавшиеся африканскими охотниками 60 000 лет назад

При постоянной охоте отравленные стрелы обычно не убивали добычу мгновенно.

Ученые обнаружили следы растительных ядов на наконечниках стрел каменного века, которые использовались охотниками-собирателями в Южной Африке около 60 тысяч лет назад.

По мнению авторов исследования, опубликованного на днях в журнале Science Advances, обнаружена старейшая из известных отравленных стрел. Находка указывает на то, что такие орудия и сложные стратегии охоты существовали на тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

“При постоянной охоте отравленные стрелы обычно не убивали добычу мгновенно, - цитирует CNN ведущего автора исследования Свена Исакссона, профессора археологии в археологической исследовательской лаборатории Стокгольмского университета. -- Вместо этого яд помог охотникам сократить время и энергию, необходимые для выслеживания и изматывания раненого животного”.

Два различных алкалоида, или органических растительных соединения, обнаруженных в остатках ядовитого химического вещества, были получены из растения гифбол, или двудомной буф, рассказывает CNN. Традиционные охотники в регионе до сих пор используют это растение и называют его ядовитой луковицей.

Охотники-собиратели, вероятно, обмакивали найденные в 1985 году в скальном убежище Умхлатузана в Квазулу-Натале (Южная Африка) кварцевые наконечники стрел, в яд, прежде чем использовать их для убийства животных. Наличие ядовитых стрел в позднем плейстоцене говорит о том, что охотники-собиратели знали, какие растения использовать, а также сколько времени потребуется, чтобы токсины стали эффективными.

“Понимание того, что вещество, нанесенное на стрелу, ослабит животное через несколько часов, требует причинно-следственного мышления и способности предвидеть отдаленные результаты, - рассказывает профессор Исакссон. - Факты указывают на то, что доисторические люди обладали развитыми когнитивными способностями, сложными культурными знаниями и хорошо развитыми охотничьими практиками”.

По словам Исакссона, в то время как люди долгое время употребляли растения в пищу, отравленные стрелы - лишь один из примеров того, как наши предки, жившие во время последнего ледникового периода, использовали химические свойства растений для разработки лекарств и токсичных веществ.

Читайте нас также:
#наука #археология #растения #охота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Из черной дыры произошло извержение спустя 100 миллионов лет
Изображение к статье: Изображение: University of Turku
Изображение к статье: Перечислены самые бесполезные функции смартфона
Изображение к статье: Развеян популярный миф об Android

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео