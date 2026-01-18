Baltijas balss logotype
Развеян популярный миф об Android 0 989

Техно
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Развеян популярный миф об Android
ФОТО: Unsplash

В Android Police назвали приложения для очистки Android бесполезными.

Журналисты профильного издания Android Police посоветовали владельцам Android-смартфонов не пользоваться сторонними сервисами для очистки операционной системы (ОС). Материал опубликован на сайте медиа.

По словам автора портала Бена Халеси, долгое время считалось, что программы для очистки памяти смартфона приносят реальную пользу. Однако специалист заявил, что в 2026 году этот миф стоит развеять, потому что в Android и так есть встроенные инструменты оптимизации работы устройства.

Халеси объяснил, что в начале 2010-х годов Android ставили даже на маломощные телефоны: так как железо было дешевым, ОС приходилось вручную чистить. «Сейчас в Android 16 есть все необходимые функции для этого», — отметил журналист.

Он рассказал, что не нужно вручную управлять памятью ОС, поскольку в систему встроен механизм защиты от нехватки памяти Low Memory Killer Daemon (lmkd). Кроме того, Android автоматически архивирует приложения, которые не использовались в течение нескольких месяцев. Бена Халеси подытожил, что если смартфон начал тормозить, то стоит обратить внимание на количество свободного места на диске и ресурс аккумулятора.

#технологии #android #память #смартфоны #оптимизация #журналистика
Видео