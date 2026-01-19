Baltijas balss logotype
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: iPhone подорожают
ФОТО: Unsplash

Apple поднимет цены на смартфоны — линейка iPhone 18 будет стоить дороже.

Корпорация Apple поднимет цены на iPhone из-за роста себестоимости комплектующих. Об этом в своем блоге на Naver заявил известный аналитик под ником yeux1122.

Специалист проанализировал отчеты банков Citi, Bank of America, JP US Investment Report и обратил внимание, что цены на оперативную память и NAND-накопители растут беспрецедентными темпами. Инсайдер предсказал, что производитель iPhone не сможет остаться в стороне и будет вынужден поднять цены на свою продукцию к концу года.

Автор отчета yeux1122 не стал раскрывать точные цены на iPhone, но заявил, что Apple применит новую ценовую политику во второй половине года. Из-за этого девайсы серии iPhone 18 окажутся дороже устройств iPhone 17.

Инсайдер отметил, что Apple всегда старалась удерживать цены на iPhone — свой главный продукт. Однако из-за кризиса на рынке памяти и дефицита комплектующих, который сложился из-за бума искусственного интеллекта (ИИ), сохранять прежние цены будет невозможно. При этом Apple все равно постарается, чтобы базовые модели, имеющие минимальный объем памяти, не подорожали.

#цены #iphone #технологии #память #дефицит #смартфоны #рост цен
Оставить комментарий

