Все мы сталкивались с плохим интернет-соединением. Но может ли когда-нибудь рухнуть весь интернет? Ученые объяснили, возможно ли это, пишет Фокус.

Будь то сбой доступа на работе или прерывание воспроизведения любимого сериала, неудобства, связанные с ненадежным интернет-соединением, знакомы каждому. Масштабные сбои за последние годы напомнили нам, что интернет также может сталкиваться с большими проблемами и парализовать повседневные задачи. Но возможно ли когда-нибудь, чтобы весь интернет, по всему миру, вышел из строя? Об этом пишет Live Science.

Интернет часто называют "сетью сетей", ведь он включает сети, соединяющие разные устройства в домах, на предприятиях, в общественных местах и так далее. Следовательно, для того чтобы весь интернет вышел из строя, необходимо, чтобы многие элементы инфраструктуры были затронуты в течение короткого времени.

Джордж Сайбенко, специализирующийся на информационных системах, из Дартмутского колледжа говорит, что это возможно, но потребует значительных ресурсов и огромного количества совпадений. Поэтому всемирный коллапс интернета, хотя и является возможным событием, но крайне маловероятным.

По словам Сайбенко, с самого начала в интернет была заложена значительная доля "случайности и распределенной асинхронности", поэтому полный отказ системы крайне маловероятен и его крайне сложно вызвать. Ученый объясняет, что есть локальные сети внутри домов или офисов, которые могут продолжать функционировать, даже если глобальный интернета потерпит крах.

Когда информация передается через интернет, например, когда текстовое сообщение отправляется с одного смартфона на другой, она разбивается на небольшие пакеты информации, каждый из которых направляется по кратчайшему доступному пути в сети. Это означает, что даже если один из этих маршрутов выйдет из строя, сообщение все равно сможет дойти до адресата, поскольку существует длинный список альтернатив.

Уже только это защищает всю сеть от полного отказа из-за физических повреждений, например, если будет перерезан подводный кабель или крупный интернет-хаб потеряет электропитание, или из-за повреждения программного обеспечения, вызванного системными сбоями или хакерами. Даже когда крупный поставщик интернет-инфраструктуры, такой как Cloudflare, выходит из строя, сбой может длиться всего несколько часов и не распространиться на других поставщиков или системы.

Если произойдет более масштабный сбой, например, из-за мощной и неожиданной солнечной бури, на устранение неполадок может потребоваться время. Но, по словам Сайбенко, многие правительства и крупные компании имеют планы по восстановлению после крупного отключения интернета и скорейшему возобновлению работы, которые включают облачные хранилища и резервные генераторы электроэнергии.

В то же время последствия масштабного сбоя в работе интернета могут причинить ущерб критической инфраструктуре, которая зависит от интернета. Но пока что появление настолько сильной солнечной бури ученые не прогнозируют.

Уильям Даттон из Оксфордского университета говорит, что по мере расширения интернета, он становиться более устойчивым к потенциальным угрозам. Поэтому ученый считает, что, хотя крах интернета возможен, он сомневается, что это когда-либо произойдет.

Фокус