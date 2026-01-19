Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Земле началось затишье перед бурей 0 6589

Техно
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Земле началось затишье перед бурей
ФОТО: Unsplash

Магнитосфера Земли успокоилась в ожидании сильнейшей магнитной бури, сообщили специалисты лаборатории Солнечной астрономии.

Согласно прогнозу, предстоящая магнитная буря может достичь очень сильного уровня (G4) к полудню вторника, 20 января. Однако специалисты отметили, что столь сильную бурю спрогнозировать сложно, поэтому прогноз не сбудется с точностью.

В настоящее время ожидается, что магнитные бури могут начаться уже в середине ночи на вторник, выйдут на свой пик, достигнув уровня сильной и даже очень сильной магнитной бури G3-G4, около полудня, после чего начнут постепенно ослабевать. Продлятся магнитные бури около суток, а окончательно геомагнитное поле успокоится во второй половине среды, 21 января.

Читайте нас также:
#наука #погода #прогноз #земля #астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
9
3
3
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У Apple закончились ноутбуки
Изображение к статье: Обновлением Windows случайно сломали программу Microsoft
Изображение к статье: Датская разведка испугалась Bluetooth-наушников из-за конфликта с США
Изображение к статье: Актинии расслабляются в водном покое. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео