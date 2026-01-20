Новый электрический Hilux получил полный привод и бесшумный привод, но имеет меньшую тяговую способность.

На автосалоне в Брюсселе Toyota представила первый в истории электрический Hilux для европейского рынка. Помимо полностью электрического Hilux BEV была представлена и версия с мягкой гибридной дизельной установкой. Обе модели ранее уже дебютировали в Азии.

Компания также подтвердила, что параллельно работает над водородной версией Hilux с топливными элементами и уже тестирует такие пикапы на дорогах общего пользования.

Все версии Hilux получили обновленный дизайн в стиле Cyber Sumo с более рублеными формами и массивным видом. Электрический вариант легко узнать по глухой передней панели без решетки радиатора. В салоне - только двухрядная кабина, цифровая панель приборов и мультимедийный экран по 12,3 дюйма, а также руль от нового Land Cruiser.

Для большинства клиентов ключевой останется знакомая дизельная версия. В Европе основным продавцом, по прогнозам Toyota, станет 2,8-литровый дизельный мягкий гибрид мощностью 204 л.с., который сохранил грузоподъемность до 1000 кг и возможность буксировки до 3500 кг. В некоторых менее развитых странах Европы также будет доступен и обычный дизель без гибридной надстройки.

Электрический Hilux BEV ориентирован прежде всего на бизнес-клиентов, которые хотят снизить эксплуатационные расходы и налоговую нагрузку. Он оснащен батареей емкостью 59,2 кВт·ч и двумя электромоторами - по одному на каждой оси, что обеспечивает постоянный полный привод. Передний мотор развивает 205 Нм, задний - 268 Нм крутящего момента. Запас хода по циклу WLTP составляет 258 км, а в городском режиме может достигать до 380 км.

Однако электрификация имеет и компромиссы: грузоподъемность уменьшилась до 715 кг, а максимальная масса прицепа до 1600 кг. Но конструктивная основа осталась неизменной - рамное шасси, клиренс 212 мм и способность преодолевать броды глубиной до 700 мм. Для бездорожья предусмотрен специальный режим движения, оптимизированный под электрическую тягу и рекуперативное торможение.

Продажи в Великобритании и Европе стартуют в июне. Цены Toyota обещает объявить в ближайшие месяцы, но уже сейчас понятно, что новый Hilux будет дороже предшественника - независимо от типа силовой установки.