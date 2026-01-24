К 30 годам эти рептилии уже успевали все сделать в своей жизни.

Согласно новому исследованию, тираннозавр рекс жил дольше и достигал максимального размера за более длительное время, чем считалось ранее. Об этом сообщали на сайте CNN.

Отмечается, что ученые долгое время подсчитывали годичные кольца роста в окаменелых костях ног тираннозавра рекса, чтобы определить как его возраст на момент смерти, так и скорость роста до взрослого размера. Как показали исследования, эти динозавры обычно прекращали расти примерно в 25 лет и жили до 30 лет.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале PeerJ, подробно описывает, как группа ученых использовала поляризованный свет, чтобы обнаружить ранее невидимые годичные кольца роста у 17 отдельных особей. Анализ показал, что тираннозавр рекс достиг бы своего максимального размера около 8 тонн только в возрасте 35-40 лет.

В отличие от годичных колец деревьев, годичные кольца динозавров отражают только последние 10-20 лет жизни особи. Интересно, что опираясь на самый большой из когда-либо собранных наборов данных о тираннозавре, исследователи смогли реконструировать историю его роста по годам и обнаружили, что динозавры росли гораздо медленнее, чем считалось ранее. Ведущий автор исследования Холли Вудворд, профессор анатомии в Университете штата Оклахома, сообщила:

"Вместо быстрого роста, тираннозавр большую часть своей жизни проводил в среднем диапазоне размеров тела, а не быстро достигал общей длины в 12 метров. Кроме того, мы обнаружили, что расстояние между годичными кольцами варьировалось у разных особей: в одни годы наблюдался существенный рост, а в другие - очень незначительный. Эта изменчивость предполагает, что рост был гибким и, вероятно, зависел от доступности ресурсов и, возможно, условий окружающей среды".

о ее словам, результаты исследования помогают ученым лучше понять роль короля динозавров в мире десятки миллионов лет назад.

"Я думаю, что исследование помогает понять, почему тираннозавр был так успешен как высший хищник - медленно развиваясь в течение длительного периода времени, тираннозавр занимал множество пищевых ниш на протяжении всей своей жизни, в конечном итоге став достаточно большим, чтобы конкурировать за ресурсы только с другими тираннозаврами", - сказала она.

Годовые кольца в окаменелостях тираннозавра

Важно и то, что различия в кривых роста некоторых образцов, участвовавших в исследовании, усиливают научные дебаты на тему того, является ли то, что палеонтологи считали одним видом, названным тираннозавром, на самом деле комплексом, включающим другие виды или подвиды.

Исследование, опубликованное недавно, выявило доказательства того, что образец, который считался принадлежащим подростку-тираннозавру, на самом деле принадлежал к другому виду, известному как нанотираннус.

"Хотя темпы роста, изученные в этом исследовании, не могут однозначно доказать существование отдельных видов, полученные данные указывают на эту интригующую возможность, среди прочих возможных объяснений", - говорится в заявлении ученых.