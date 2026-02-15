Baltijas balss logotype
Раскрыт неожиданный триггер развития опасного заболевания печени 0 567

Техно
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный триггер развития опасного заболевания печени
ФОТО: Unsplash

PNAS: кристаллы холестерина ускоряют повреждение печени.

Избыточный холестерин может вредить печени неожиданным образом. Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружили, что кристаллы холестерина способны «уплотнять» ткань печени на ранних стадиях метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD) — еще до развития рубцевания. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

MASLD развивается при накоплении жира в печени и все чаще встречается у людей с ожирением, инсулинорезистентностью и диабетом 2-го типа. В экспериментах на животных исследователи сравнили воздействие высокожировой диеты и рациона с высоким содержанием жира и холестерина. В обоих случаях в печени накапливался жир, однако именно при избытке холестерина в клетках формировались кристаллы. Такие кристаллы делали ткань печени более жесткой — независимо от уже существующего рубцевания.

По словам авторов, повышенная жесткость создает условия для дальнейшего повреждения и ускоряет развитие фиброза. Удаление кристаллов в экспериментальной модели позволило уменьшить жесткость печени, что указывает на потенциальную обратимость процесса. Однако пока выявить такие изменения можно только с помощью биопсии.

Исследователи надеются, что в будущем удастся разработать неинвазивные методы диагностики и оценить, могут ли уже существующие препараты, например статины, повлиять на накопление кристаллов холестерина в печени. Это откроет возможность более раннего вмешательства и замедления прогрессирования заболевания.

Читайте нас также:
#медицина #печень #здоровье #холестерин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

