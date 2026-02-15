"Вы поворачиваете за угол, а за вами появляется ниша, и там абсолютно темно".

Огромная пустыня Чиуауа, которая простирается на территории штатов Аризона, Нью-Мексико и Техас в США, а также штатов Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сакатекас и Нуэво-Леон в Мексике, является местом необыкновенной красоты. Об этом пишет IFLScience.

В частности, в этой пустыне скрывается Национальный парк "Карлсбадские пещеры". Ежегодно около полумиллиона человек посещают эту сеть из около 120 подземных пещер, которые образовались в течение миллионов лет медленной эрозии известняковых пород серной кислотой из месторождений нефти и газа, находящихся еще глубже в недрах Земли.

"Пещеры поражают своей красотой, рекордными размерами и масштабами, взрывоопасным летучим мышиным пометом и, если знать, где искать, возможно, секретом внеземной жизни", - отмечается в материале.

Отмечается, что в пещере есть большой зал. Он настолько велик, что в нем можно разместить четыре квартала Нью-Йорка и еще останется место.

"Большая комната […] является самой большой по объему пещерной камерой в Северной Америке", - рассказали в Национальной службе парков (NPS).

Площадь этой "Большой комнаты" составляет более 3,3 гектара, что в шесть раз превышает площадь американского футбольного поля и почти в пять раз превышает площадь футбольного поля стандарта ФИФА.

"Несмотря на такие огромные размеры, пещера Карлсбад очень легкодоступна. Это очень большая известняковая пещера, которую могут посетить туристы, там есть лестницы и трапы, и каждый может спуститься, даже те, кто передвигается на инвалидных креслах", - сказал для BBC Future микробиолог из Уппсальского университета Ларс Берендт.

Те, кто посещает пещеру, оказываются в окружении одних из самых разнообразных и красивых скальных образований в мире.

"Карлсбадские пещеры и Лечугилла хорошо известны своей необычайной природной красотой, исключительными геологическими особенностями и уникальными рифами и скальными образованиями", - сообщила ЮНЕСКО, которая в 1995 году признала пещеры объектом Всемирного наследия.

Подземные инопланетяне

Карлсбадским пещерам может быть миллионы лет. В частности, исследователи находят вещи, которые они никогда не считали возможными и которые могут иметь связь с поиском инопланетной жизни.

"Первое, что вы делаете в пещере Карлсбадских пещер, - это спускаетесь по туристическому маршруту, а затем поворачиваете за угол. В этот момент вы поворачиваете за угол, а за вами появляется ниша, и там абсолютно темно", – рассказала BBC Future Хейзел Бартон, профессор геологических наук Университета Алабамы.

В IFLScience подытожили, что если NASA даст разрешение, то в Карлсбадских пещерах начнется новая эра научных открытий. Возможно, эта подземная пещера станет авангардом для тех, кто ищет жизнь среди звезд.