Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые исследуют тайны подземной Америки 0 237

Техно
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Параллельные миры со своей флорой и фауной.

Параллельные миры со своей флорой и фауной.

"Вы поворачиваете за угол, а за вами появляется ниша, и там абсолютно темно".

Огромная пустыня Чиуауа, которая простирается на территории штатов Аризона, Нью-Мексико и Техас в США, а также штатов Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сакатекас и Нуэво-Леон в Мексике, является местом необыкновенной красоты. Об этом пишет IFLScience.

В частности, в этой пустыне скрывается Национальный парк "Карлсбадские пещеры". Ежегодно около полумиллиона человек посещают эту сеть из около 120 подземных пещер, которые образовались в течение миллионов лет медленной эрозии известняковых пород серной кислотой из месторождений нефти и газа, находящихся еще глубже в недрах Земли.

"Пещеры поражают своей красотой, рекордными размерами и масштабами, взрывоопасным летучим мышиным пометом и, если знать, где искать, возможно, секретом внеземной жизни", - отмечается в материале.

Отмечается, что в пещере есть большой зал. Он настолько велик, что в нем можно разместить четыре квартала Нью-Йорка и еще останется место.

"Большая комната […] является самой большой по объему пещерной камерой в Северной Америке", - рассказали в Национальной службе парков (NPS).

Площадь этой "Большой комнаты" составляет более 3,3 гектара, что в шесть раз превышает площадь американского футбольного поля и почти в пять раз превышает площадь футбольного поля стандарта ФИФА.

"Несмотря на такие огромные размеры, пещера Карлсбад очень легкодоступна. Это очень большая известняковая пещера, которую могут посетить туристы, там есть лестницы и трапы, и каждый может спуститься, даже те, кто передвигается на инвалидных креслах", - сказал для BBC Future микробиолог из Уппсальского университета Ларс Берендт.

Те, кто посещает пещеру, оказываются в окружении одних из самых разнообразных и красивых скальных образований в мире.

"Карлсбадские пещеры и Лечугилла хорошо известны своей необычайной природной красотой, исключительными геологическими особенностями и уникальными рифами и скальными образованиями", - сообщила ЮНЕСКО, которая в 1995 году признала пещеры объектом Всемирного наследия.

Подземные инопланетяне

Карлсбадским пещерам может быть миллионы лет. В частности, исследователи находят вещи, которые они никогда не считали возможными и которые могут иметь связь с поиском инопланетной жизни.

"Первое, что вы делаете в пещере Карлсбадских пещер, - это спускаетесь по туристическому маршруту, а затем поворачиваете за угол. В этот момент вы поворачиваете за угол, а за вами появляется ниша, и там абсолютно темно", – рассказала BBC Future Хейзел Бартон, профессор геологических наук Университета Алабамы.

В IFLScience подытожили, что если NASA даст разрешение, то в Карлсбадских пещерах начнется новая эра научных открытий. Возможно, эта подземная пещера станет авангардом для тех, кто ищет жизнь среди звезд.

Читайте нас также:
#NASA #туризм #наука #природа #инопланетяне #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео