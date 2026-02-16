Пока Китай и США активно инвестируют в развитие беспилотного транспорта, Европа по-прежнему колеблется и не спешит внедрять такие технологии.

Автономный шаттл-автобус, полностью спроектированный и произведённый в Европейском союзе, находит свои крупнейшие рынки в Японии, на Ближнем Востоке и в Соединённых Штатах, а не в Европе.

MiCa, рассчитанный на восемь пассажиров и способный работать в автономном режиме до 20 часов в сутки на скоростях до 25 км/ч, воплощает парадокс: европейские технологии процветают где угодно, кроме собственного континента.

Автобус насыщен современной техникой: датчиками, лидарами, камерами и, в последнее время, улучшенным программным обеспечением, которое позволяет системе на основе искусственного интеллекта динамически реагировать на объекты, распознавать обгоняющие или движущиеся сбоку транспортные средства.

«Когда транспортное средство понимает, что происходит вокруг, оно может определить, где дорога, где движутся потенциальные объекты, где находится пешеходный переход, где перекрёсток», — объяснил менеджер по продукту компании AuVe Tech OÜ Кристян Вилипылд, эстонской компании, разработавшей этот шаттл.

Автомобили с автопилотом 4-го уровня могут появиться в Европе в следующем году, заявили в Nvidia «Исходя из этой информации и следующей остановки, к которой направляется автобус, система прокладывает путь для маршрута», — добавил он.

В прошлом месяце, впервые в Европе, разработчики получили разрешение провести испытания в международном аэропорту Таллинна.

По словам менеджеров, такой транспорт может круглосуточно перевозить технический персонал между ангарами, снижая затраты и воздействие на окружающую среду. Во время испытаний автономные прототипы проехали 2 150 км и перевезли 215 пассажиров по территории взлётно-посадочных полос аэропорта.

Компания была основана в 2018 году в сотрудничестве с Таллиннским технологическим университетом.

Нехватка финансирования и стратегии

Её беспилотные транспортные средства уже работали в 17 странах, в том числе в ряде европейских государств, а также в Японии, США, Израиле, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Однако самые продвинутые проекты реализуются сейчас не в Европе, а на Ближнем Востоке и в Азии, прежде всего в Японии.

Менеджеры в первую очередь объясняют это недостатком государственного финансирования автономного транспорта и отсутствием в целом стратегии ЕС в этой сфере.

«В Японии, например, поставлена очень чёткая цель, где должны работать автономные транспортные средства: скажем, 50–60 локаций к 2027 году. В Китае делаются серьёзные инвестиции. В Европе мы были немного более консервативны», — сказал член правления AuVe Tech Йоханнес Моссов.

Waymo нанимает людей закрывать двери роботакси, чтобы те не простаивали

По словам Моссова, в Японии уже есть города, где автономные автобусы стали единственным общественным транспортом, и государство активно поддерживает такой подход.

По словам разработчиков, европейские технологии автономного вождения готовы к дальнейшему развитию и широкому внедрению, но в последнее время инвестиций явно не хватает.

«Самая большая проблема Европы — это действительно недостаток инвестиций в технологии, как со стороны частного, так и со стороны государственного сектора, особенно если сравнивать с тем, что происходит в США или Китае», — сказал Моссов.

К этому добавляется ещё и «регуляторная ситуация», отмечают разработчики.

«Теоретически у нас один Европейский союз, но когда дело касается сектора беспилотного транспорта, на практике мы имеем двадцать семь разных наборов правил», — объяснил председатель наблюдательного совета компании Таави Рыйвас.

«Где-то регуляторы очень открыты к инновациям, где-то предельно осторожны. В некоторых странах жёсткие требования касаются даже не автономности, а самих автомобилей».

Без срочных изменений ЕС рискует отстать и «подрезать крылья» отрасли, которая могла бы стимулировать инновации и создавать рабочие места, предупреждают разработчики.

В пример они приводят собственную компанию: их транспорт полностью производится в Эстонии, одном из цифровых центров Европы.

В Европе не хватает водителей

Один шаттл можно собрать за неделю. По словам руководителей, отказ от аутсорсинга производства помогает гарантировать качество, контролировать все процессы и управлять производственными рисками.

Ситуация действительно требует срочных действий, настаивают разработчики. Европу ждёт острая нехватка водителей, с которой могли бы помочь справиться автономные шаттлы — но только если континент начнёт действовать сейчас.

«Мы демонстрируем не просто красивую технологию. Это практическое решение. В Европе скоро просто не будет достаточного числа водителей», — говорит Рыйвас, ссылаясь на данные, согласно которым автономные шаттлы уже сейчас безопаснее, чем большинство водителей-людей, — реальность, с которой уже смирились Япония, страны Ближнего Востока и США, в то время как Европа продолжает сомневаться.

Однако без гармонизации правил и наращивания инвестиций преимущество марки «сделано в Европе» может испариться. Из-за нынешней раздробленности компаниям приходится тратить ресурсы на то, чтобы разбираться в 27 разных регуляторных системах, вместо того чтобы совершенствовать саму технологию.

«Основная часть инвестиций должна направляться в сами технологии, а не в работу с регуляторами ради того, чтобы просто выпустить транспорт на дорогу», — отметил Моссов.

Речь идёт не только об одной компании: регуляторный ступор и дефицит финансирования могут обойтись ЕС потерей рабочих мест, производственных мощностей и конкурентных преимуществ в отрасли, стоящей на пороге взрывного роста.

По словам Рыйваса, это вопрос европейского суверенитета: «Возможно, Европе действительно стоит реализовать стратегическую автономию и отдавать приоритет европейским решениям. Как человек, гордящийся тем, что он европеец, я считаю, что нам нельзя опоздать в этой гонке».

Похоже, этот посыл начинает находить отклик. На недавнем мероприятии Европарламента, посвящённом автономному транспорту, прозвучало предупреждение, что 2026 год станет «переломным» для разработки европейских технологий беспилотного вождения, «прежде чем разрыв с США и Китаем станет непреодолимым», говорится в заявлении финансируемой ЕС платформы Connected and Automated Driving.