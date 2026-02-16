Что европейскому автопроизводителю концепт-кар, то для китайской марки — серийная модель. Это первая мысль, которая возникает при знакомстве с Avatr 12. Кстати, в компании настаивают, что правильное название «один-два», а не «двенадцать», как хочется сказать сходу.

Это уже вторая модель Avatr Technology — совместного предприятия автомобильного бренда Changan Automobile и мирового лидера по производству аккумуляторов CATL. Впрочем, машины создаются ещё и в тесном сотрудничестве с технологическим гигантом Huawei, который отвечает за разработку электромоторов, систем управления и электроники.

Светодиодные фары Е-образной формы, сложные по дизайну колёсные диски и элегантный силуэт формируют гармоничный и очень выразительный облик. Надер Фагихзаде, шеф-дизайнер Avatr, который ранее работал над машинами BMW, смог объединить яркий образ с эффективной аэродинамикой — коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,21. И в компании его называют «лучшим в классе».

Но чтобы понять, о каком именно классе идёт речь, необходимо уточнить, с кем, по мнению создателей, должен соперничать Avatr. Конкурентами новинки в компании видят Porsche Panamera и Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Так ли будет на деле? Сейчас сложно сказать. Но надо отметить, что китайское гран-купе выглядит гораздо футуристичнее и Porsche, и Mercedes-AMG. Так что в этом плане со своей работой стилисты Avatr справились. Но есть и нюанс: они создали легковую машину без заднего стекла!

Вообще, это одна из самых странных и ярких черт 12. Электромобиль выглядит как лифтбек, но доступ в багажник открывает крышка, как у классического седана. А то, что выглядит дверцей грузового отсека, на самом деле — стационарная кузовная панель. По словам разработчиков, сделано это было ради лучшей шумоизоляции. И надо признать, сделано достаточно грамотно. Ощущения клаустрофобии на втором ряду не возникает из-за огромной панорамной крыши, которая вместе с лобовым стеклом создаёт практически цельную стеклянную панель от кромки капота до задних сидений. Её целостность нарушает лишь небольшая перемычка в районе центральной стойки кузова.

А ещё весь этот стеклянный элемент не имеет никакой штатной шторки. Она предлагается лишь в качестве опции и устанавливается вручную. Впрочем, особой нужды в ней как будто и нет — специальное покрытие оберегает салон от солнца, а проработанная форма панели исключает оптические артефакты. Опасения вызывает разве что прочность таких больших стеклянных вставок в условиях эксплуатации. Но в Avatr заявляют, что крыша выдерживает нагрузку более двух тонн.

Камеры имеют гидрофобное покрытие и защиту от запотевания. В сочетании с проработанной аэродинамикой всё это обеспечивает чистоту линз даже во время ливня. А сама картинка, выводящаяся на экраны, очень чёткая и контрастная. Более того, позволяет получить гораздо больше важной информации, чем обычные зеркала. Например, в вечернее время дисплеи в салоне показывают более контрастное и детализированное изображение, снимая все вопросы с обзорностью при недостаточной видимости.

Правда, приходится менять и водительские привычки. Отработанные мимолётные взгляды за окна при наличии камер бесполезны. Надо перестраивать себя на то, что при манёврах нужно смотреть в углы передней панели. Поначалу крайне непривычно, но за час-другой осваиваешься и уже не чувствуешь неудобств. Благо, что можно настроить под себя и положение картинки, и угол обзора камер.

Кроме необычных зеркал заднего вида, привыкания требует и руль-штурвал, созданный под впечатлением от Формулы 1. Красиво и необычно, но становится не по себе от одного вида. Даже не представишь, как таким орудовать в трафике.

Но, на самом деле, всё не так страшно. Регулировки руля по углу наклона и вылету в сочетании с многочисленными электрифицированными настройками кресла позволяют отыскать оптимальную посадку за рулём. А управлять машиной с перехватом руля надо разве что на горных серпантинах. В остальных же случаях передаточного отношения вполне хватает, чтобы не отклонять штурвал даже на прямой угол.

В Avatr предусмотрена также фирменная система телематики для управления машиной со смартфона. В седанах есть встроенная eSIM с предоплаченным на 8 лет трафиком для установки обновлений и парой лет доступа в Интернет для мультимедиа.

Есть также Apple CarPlay и Android Auto, которые позволяют без лишних проводов интегрировать смартфоны в бортовую мультимедиа. Фактически можно один раз настроить машину под себя, а потом просто подключать свой гаджет и сразу отправляться в дорогу в сопровождении любимых хитов. Тем более, что с 25 динамиками штатной акустики Meridian звук чрезвычайно хорош.