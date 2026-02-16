Этим летом исследователи Латвийского университета (ЛУ) отправятся более чем на месяц в экспедицию в Гренландию, чтобы изучить выводные ледники ледникового купола Канаак на северо-западе острова, сообщили агентству ЛЕТА в вузе.

Во время экспедиции геологи планируют исследовать внутреннюю структуру ледников, их температуру и объем содержащейся в них воды, чтобы лучше понять влияние климатических изменений на будущее ледников. С помощью георадара будут определены толщина и объем льда, а также зоны таяния. Подобные измерения в этом регионе Гренландии до сих пор проводились в очень ограниченном объеме.

До исследуемых территорий ученые доберутся на лодках, а затем будут передвигаться пешком, создавая лагерь на каждом леднике.

Латвийские ученые работают в Гренландии уже десять лет. Накопленный опыт показывает, что именно периферийные ледники острова особенно чувствительны к изменениям климата. Их таяние существенно влияет на повышение уровня моря и запасы пресной воды, однако эти ледники по-прежнему изучены недостаточно, что затрудняет формирование точных прогнозов на будущее.

Ассоциированный профессор кафедры геологии ЛУ Кристап Ламстерс отмечает, что научные модели все чаще предупреждают о возможной точке невозврата — если глобальная температура повысится на три–четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, ледниковый щит Гренландии в долгосрочной перспективе может потерять большую часть льда. Это существенно повлияет на уровень мирового океана.

Исследователь также указывает, что в последнее время Гренландия оказалась в центре геополитических дискуссий, однако, по его мнению, существует риск, что это отвлекает внимание от более важного — стремительных климатических изменений и таяния ледников. Военных угроз безопасности участники экспедиции в настоящее время не видят.

Экспедиция исследователей ЛУ в Гренландию состоится этим летом, а само исследование в целом продлится до 2028 года и поможет уточнить прогнозы повышения уровня моря и устойчивости ледникового щита Гренландии в будущем.