Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские ученые этим летом отправятся в экспедицию в Гренландию 0 75

Техно
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские ученые этим летом отправятся в экспедицию в Гренландию
ФОТО: Unsplash

Этим летом исследователи Латвийского университета (ЛУ) отправятся более чем на месяц в экспедицию в Гренландию, чтобы изучить выводные ледники ледникового купола Канаак на северо-западе острова, сообщили агентству ЛЕТА в вузе.

Во время экспедиции геологи планируют исследовать внутреннюю структуру ледников, их температуру и объем содержащейся в них воды, чтобы лучше понять влияние климатических изменений на будущее ледников. С помощью георадара будут определены толщина и объем льда, а также зоны таяния. Подобные измерения в этом регионе Гренландии до сих пор проводились в очень ограниченном объеме.

До исследуемых территорий ученые доберутся на лодках, а затем будут передвигаться пешком, создавая лагерь на каждом леднике.

Латвийские ученые работают в Гренландии уже десять лет. Накопленный опыт показывает, что именно периферийные ледники острова особенно чувствительны к изменениям климата. Их таяние существенно влияет на повышение уровня моря и запасы пресной воды, однако эти ледники по-прежнему изучены недостаточно, что затрудняет формирование точных прогнозов на будущее.

Ассоциированный профессор кафедры геологии ЛУ Кристап Ламстерс отмечает, что научные модели все чаще предупреждают о возможной точке невозврата — если глобальная температура повысится на три–четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, ледниковый щит Гренландии в долгосрочной перспективе может потерять большую часть льда. Это существенно повлияет на уровень мирового океана.

Исследователь также указывает, что в последнее время Гренландия оказалась в центре геополитических дискуссий, однако, по его мнению, существует риск, что это отвлекает внимание от более важного — стремительных климатических изменений и таяния ледников. Военных угроз безопасности участники экспедиции в настоящее время не видят.

Экспедиция исследователей ЛУ в Гренландию состоится этим летом, а само исследование в целом продлится до 2028 года и поможет уточнить прогнозы повышения уровня моря и устойчивости ледникового щита Гренландии в будущем.

Читайте нас также:
#Гренландия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео