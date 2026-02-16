Baltijas balss logotype
ВВС США впервые перебросили ядерный реактор по воздуху 0 149

Техно
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: ВВС США впервые перебросили ядерный реактор по воздуху
ФОТО: Global Look Press

Cамолет C-17 использовали для перевозки атомного реактора Ward 250.

Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III впервые использовали для перевозки малого модульного атомного реактора Ward 250. Об этом сообщает издание TWZ.

Портал отмечает, что в рамках миссии не загруженный топливом атомный реактор был впервые переброшен по воздуху. Полет заключенного в плексигласовый корпус реактора из Калифорнии в Юту занял час. Данное мероприятие прошло в рамках усилий администрации США по развертыванию атомной энергетики на всей территории Соединенных Штатов.

«Ядерные микрореакторы рассматриваются как способ отключить критически важные базы от централизованных энергосетей, но они также могут оказать существенное влияние на гражданское производство энергии», — пишет издание.

