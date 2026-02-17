Baltijas balss logotype
ChatGPT будет оценивать возраст европейцев: слишком молодых лишат деликатной информации 0 158

Техно
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: ChatGPT будет оценивать возраст европейцев: слишком молодых лишат деликатной информации

Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT от компании OpenAI внедряет проверки возраста для всех пользователей платформы, для стран ЕС нововведения начнут действовать в ближайшие недели.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на письмо от компании.

Чтобы определить, принадлежит ли учетная запись несовершеннолетнему лицу, ChatGPT будет использовать систему прогнозирования возраста, которую также использует платформа Discord. В частности, искусственный интеллект будет учитывать ряд показателей, таких как типы обсуждаемых тем или время суток, когда пользователь входит в чат с ChatGPT.

Если искусственный интеллект определит, что учетная запись принадлежит несовершеннолетнему, он введет ограничения в использовании. Некоторые темы также будут обрабатываться с большей осторожностью, чтобы предотвратить просмотр деликатного контента.

К этой категории относят контент, который содержит изображения насилия, может поощрять рискованное или опасное поведение, пропагандирует ролевые игры сексуального, романтического или насильственного характера, экстремальные стандарты красоты, нездоровое питание или образы внешности.

Отметим, что деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многих сообщений о том, что эти платформы, в том числе и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Читайте нас также:
#Европа #искусственный интеллект #безопасность #возраст #chatgpt #openai
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
