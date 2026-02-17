Baltijas balss logotype
Морские чудовища на пляжах Британии: их ни в коем случае нельзя уничтожать 0 634

Техно
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что это за гадость, выяснили английские ученые.

Что это за гадость, выяснили английские ученые.

Женщина пожалела этих странных существ и решила оставить их в покое.

Местная жительница собирала мусор на популярном пляже Лландона на острове Англси в Уэльсе. И обнаружила под пластиковой крышкой странных существ.

"Пластиковая крышка лежала вверх дном на мокром. Я ее подняла и увидела этих существ", — рассказала местная жительница Хлоя Хьюч, пишет The Sun.

На фото видно, что крышка покрыта полупрозрачными желтоватыми морскими существами, которых Хлоя с дочерью сначала приняли за морских слизней. Но ее удивило их поведение, когда девочка к ним прикоснулась: они будто сжались.

После того как Хлоя опубликовала фотографии в социальных сетях, подводный фотограф уточнил, что это морские асцидии, а именно крупный вид под названием Ciona intestinalis.

Они распространены на мелководье в Великобритании, хоть и считаются инвазивным видом.

Это мягкие трубчатые организмы, отличающиеся бледным, полупрозрачным телом, способные достигать 20 см в длину.

Хлоя пожалела этих странных существ и решила оставить их в покое.

Фотограф, опознавший этих существ, пояснил в своем комментарии: "Это всеядные колонизаторы практически любой поверхности, на которой ничего другого не растет".

Он отметил, что когда асцидий много, то они разрастаются и фильтруют воду. Эти морские организмы совершенно безвредны, но могут скапливаться в "огромных количествах".

#море #Великобритания #экология #социальные сети #инвазивные виды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
