Перечислены крупные недостатки OLED-телевизоров 0 2508

Техно
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Перечислены крупные недостатки OLED-телевизоров
ФОТО: Global Look Press

Главными минусами ТВ с OLED назвали высокую цену и выгорание пикселей.

Журналисты издания BGR рассказали о недостатках, которые сопряжены с покупкой и владением OLED-телевизором. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы материала объяснили, что OLED-телевизоры стали популярными, так как могут обеспечить отображение натурального черного цвета и высочайшую контрастность. Однако у подобных устройств есть недостатки, которые перечислили специалисты. В первую очередь они заметили, что пиксели у OLED-телевизоров могут выгорать. Особенно нужно обращать внимание на матрицу при покупке бывшего в употреблении устройства.

Также журналисты отметили, что телевизоры с OLED-матрицей обычно стоят заметно дороже моделей с LED-экраном. Часто цены на девайсы могут отличаться в разы. Кроме того, авторы назвали процесс транспортировки подобного гаджета «логистическим кошмаром»: «OLED-панели чрезвычайно тонкие и хрупкие, поэтому даже небольшая ошибка, например, сильный удар о дверной проем или давление от ремня безопасности, может привести к повреждению».

При этом OLED-модели, по мнению авторов BGR, значительно превосходят обычные телевизоры по качеству — даже если речь идет об устройстве пятилетней давности.

#технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
1
0
0
0

