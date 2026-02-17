Современная Земля построена на основе переработки: старая кора опускается, плавится и возвращается на поверхность в виде новой породы. Однако теперь новое исследование циркона предполагает, что подобный круговорот на самом деле мог начаться удивительно рано — считается, что это произошло, когда Земле было всего полмиллиарда лет, пишет Фокус со ссылкой на SciTechDaily.

В ходе исследования ученые из Университета Висконсина в Мэдисоне обнаружили характерные химические закономерности внутри цирконов — древнейших минералов Земли. Данные свидетельствуют о том, что в начале своего пути, около 4 миллиардов лет назад, наша планета была значительно более тектонически активна, чем считалось ранее.

Если новая теория верна, наша ранняя планета не была просто обернута в жесткую, неподвижную внешнюю оболочку — классическая идея "застойной крышки", которая также предполагает малое количество или полное отсутствие континентальной коры. Вместо этого, как теперь считают ученые, по крайней мере некоторые регионы Земли, вероятно, были достаточно динамичными, чтобы изменить поверхность. Это важно, поскольку переработка земной коры и формирование континентов влияют на то, где могут существовать стабильные, потенциально благоприятные для жизни среды.

Отметим, что новый анализ основан на древних цирконах, найденных в Джек-Хиллз в Западной Австралии. Эти зерна часто встречаются в виде крошечных кристаллов, выветренных из более древних пород и сохранившихся в более молодых отложениях, а также ценятся, поскольку несут единственную прямую запись о первых 500 миллионах лет существования Земли. Все это делает цирконы редкими свидетелями того, как поверхность планеты и ее внутреннее строение взаимодействовали на ранних стадиях формирования земных континентов.

В ходе исследования ученые измерили содержание микроэлементов внутри отдельных зерен циркона с помощью высокочувствительного прибора. Эта технология, по словам команды, позволяет анализировать объекты, примерно в десять раз меньшие по толщине, чем человеческий волос. Команда также разработала новые аналитические методы, которые позволили измерить элементы, которые ранее было невозможно надежно изучать.

По словам профессора геонаук в Университете Висконсина в Мэдисоне Джона Вэлли, цирконы, по сути, являются крошечными капсулами времени и они не несут в себе огромное количество информации. Химический состав цирконов из Джек-Хиллз указывает на то, что они образовались из совершенно иного источника, чем другие гадейские цирконы, обнаруженные в Южной Африке.

По словам профессора Вэлли, они с коллегами обнаружили, что большинство цирконов, обнаруженных в районе Джек-Хиллз, не выглядят так, будто они образовались в мантии Земли. Результаты химического состава этих цирконов предполагают, что ранняя геология Земли была более разнообразной, чем считалось ранее, с различными тектоническими процессами, действовавшими одновременно, а не в рамках единой однородной системы. Это означает, что в начале своего пути наша планета вовсе не была покрыта однородной застойной крышкой.

Результаты показывают, что ранняя Земля была геологически разнообразной, с различными тектоническими стилями, действовавшими одновременно в разных регионах. Считается, что это открытие, по сути, может изменить представление ученых о первом миллиарде лет существования планеты, и последствия выходят за рамки тектоники. Субдукция и формирование континентов влияют на то, когда впервые появилась суша и как развивалась поверхностная среда.