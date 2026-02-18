Baltijas balss logotype
Межзвездный объект 3I/ATLAS: марсианский зонд сфотографировал его в беспрецедентный момент

Техно
Дата публикации: 18.02.2026
Focus
Фото: Gulf News

Фото: Gulf News

Марсианский орбитальный аппарат ОАЭ “Аль-Амаль” увидел распад межзвездной кометы, который не смогли запечатлеть наземные телескопы.

Когда межзвездная комета 3I/ATLAS в октябре прошлого года оказалась на максимально близком расстоянии от Солнца, телескопы на Земле не могли этого увидеть. Комета скрылась за Солнцем вне поля их зрения. Но космический аппарат ОАЭ "Аль-Амаль", который вращается вокруг Марса, оказался на той же стороне от Солнца и получил уникальную возможность увидеть то, что не смогли увидеть наземные телескопы. Космическое агентство ОАЭ опубликовало первые результаты наблюдения за третьим подтвержденным межзвездным объектом 3I/ATLAS, обнаруженным в Солнечной системе. Данные дают редкую возможность заглянуть в химию другой звездной системы, а также показывают, как разрушалась комета 3I/ATLAS под воздействием Солнца, пишет Фокус со сслыкой на Gulf News.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который является кометой, прибывшей из другой звездной системы, был обнаружен 1 июля 2025 года. Он двигался по направлению к Солнцу со скоростью более 200 000 км/час. В отличие от комет в Солнечной системе 3I/ATLAS имеет другой химический состав, что позволяет узнать больше о химии другой звездной системы и о том, из каких строительных блоков она была создана. Сейчас 3I/ATLAS уже покидает Солнечную систему, но ученые продолжают предоставлять данные, собранные в течение второго полугодия 2025 года, когда комета 3I/ATLAS, приблизилась к Солнцу и к Земле.

Космический аппарат "Аль-Амаль" изучает атмосферу Марса, но ученые из ОАЭ использовали его для наблюдения за кометой 3I/ATLAS в то время, когда она оказалась на самом близком расстоянии от Солнца в октябре 2025 года. Таким образом были собраны уникальные данные, чего не смогли сделать наземные телескопы.

xvc.jpg

Зонд "Аль-Амаль" получил серию фотографий кометы 3I/ATLAS в видимом и ультрафиолетовом свете, используя свои приборы EXI и EMUS.

Космическое агентство ОАЭ сообщило, что аппарат "Аль-Амаль" обнаружил водород и кислород, которые простираются на сотни миллионов километров от ядра кометы, когда она начала сбрасывать часть своего материала в космос под влиянием излучения и тепла Солнца. Но самым примечательным открытием стал монооксид углерода, обнаруженный именно в тот момент, когда комета активно распадалась возле Солнца.

По словам ученых, уникальность этого наблюдения состоит в том, что удалось увидеть 3I/ATLAS в момент фактического распада рядом с Солнцем. Поскольку комета была создана в другой звездной системе, ее химический состав отражает состав места ее рождения.

Ожидается, что более подробный анализ полученных данных будет опубликован в ближайшее время. Хотя зонд "Аль-Амаль" не предназначен для наблюдения за кометами, он оказался в нужном месте в нужное время, чтобы стать свидетелем одного из самых редких астрономических событий столетия.

#космос #астрономия #химия #ОАЭ #комета
