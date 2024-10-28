В биологии все живые существа группируют по сходным признакам. Жуки принадлежат к отряду насекомых, а пауки – к отряду паукообразных (существует также отряд ракообразных, которые объединяются в тип членистоногие).

Многие ошибочно считают, что пауки – это насекомые, но они относятся к классу паукообразных. Различие в количестве конечностей определяет их классификацию. Паукообразных отличает восемь ног, в то время как у насекомых их всего шесть.

У насекомых грудь состоит из трех сегментов, к каждому из которых крепится по одной паре ног. Поэтому у насекомых их шесть. Многие задаются вопросом о количестве конечностей у паука, имея в виду только его лапки.

Однако к конечностям относятся не только ножки, но и ногощупальца, которые помогают ориентироваться в пространстве за счет осязания. Кроме того, с их помощью паук может удобно схватить добычу и поднести ее ко рту.