Почему у жуков шесть ног, а у пауков – восемь?

В мире животных
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: Почему у жуков шесть ног, а у пауков – восемь?

Рассказывает биолог Кристина ПАНАСЮК.

В биологии все живые существа группируют по сходным признакам. Жуки принадлежат к отряду насекомых, а пауки – к отряду паукообразных (существует также отряд ракообразных, которые объединяются в тип членистоногие).

Многие ошибочно считают, что пауки – это насекомые, но они относятся к классу паукообразных. Различие в количестве конечностей определяет их классификацию. Паукообразных отличает восемь ног, в то время как у насекомых их всего шесть.

У насекомых грудь состоит из трех сегментов, к каждому из которых крепится по одной паре ног. Поэтому у насекомых их шесть. Многие задаются вопросом о количестве конечностей у паука, имея в виду только его лапки.

Однако к конечностям относятся не только ножки, но и ногощупальца, которые помогают ориентироваться в пространстве за счет осязания. Кроме того, с их помощью паук может удобно схватить добычу и поднести ее ко рту.

