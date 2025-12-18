Испанская машина названа автомобилем года в Латвии

Бизнес
Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Испанская машина названа автомобилем года в Латвии

Победителем конкурса «Автомобиль года в Латвии 2026» признан испанский внедорожник Cupra Terramar, сообщил организатор мероприятия Марис Озолиньш.

Победитель был определён по результатам голосования жюри среди семи финалистов. Всего в этом году на конкурс было заявлено 33 новейшие модели автомобилей, которые также претендовали на победу в отдельных номинациях.

Второе место в номинации «Автомобиль года в Латвии 2026» занял Volkswagen Tayron, третье место по итогам голосования жюри получила Dacia Bigster, четвёртое — Renault 5 E-Tech, пятое — Škoda Elroq, шестое — Kia EV3, а седьмое — Hyundai Inster.

Cupra Terramar также победила в номинации «Городской внедорожник 2026».

В номинациях «Малый автомобиль года 2026», «Дизайнерская премия „Автомобиль года в Латвии 2026“», «Самый спортивный автомобиль года 2026» и «Электромобиль года 2026» победил Renault 5.

В отличие от других номинаций, где голосовало только жюри конкурса, в номинации «Народный фаворит 2026» своё мнение мог выразить любой желающий. Наибольшее количество симпатий получила Audi Q5, набрав в общей сложности 141 голос.

На конкурс могли быть заявлены только новейшие модели автомобилей, поступившие на латвийский рынок после 1 октября 2024 года. В финале конкурса четыре из семи автомобилей были электромобилями.

Ранее сообщалось, что титул «Автомобиль года в Латвии 2025» получил Škoda Kodiaq.

#конкурс #автомобили #электромобили
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
