Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии резко выросло число вспышек АЧС 1 953

В мире животных
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии резко выросло число вспышек АЧС
ФОТО: pixabay

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии сообщила об увеличении количества вспышек африканской чумы свиней (АЧС), зарегистрированных в стране в 2024 году. Так, если в прошлом году было выявлено 979 случаев АЧС среди диких кабанов, то в этом году по состоянию на 15 декабря уже на 37,9% больше — порядка 1,35 тыс.

В еженедельном отчете организации отмечается, что только с 9 по 15 декабря в стране зарегистрировали 78 случаев АЧС у диких кабанов.

Ситуация ухудшается повсеместно. За первые две недели декабря, например, только в одном населенном пункте Угале на западе Латвии обнаружили 31 павшего кабана. В целом в текущем году вспышки АЧС выявляли в 33 из 43 регионов страны, пишет Medibam.lv.

Бороться с АЧС в Латвии решили по примеру Польши и других прибалтийских стран — за счет резкого сокращения популяции диких кабанов.

«Наиболее эффективным способом снижения численности кабанов в краткосрочной перспективе является целенаправленная охота на самок этих животных», — отмечает издание.

Однако истребление кабанов привело к другой проблеме. Кабаны были кормовой базой волков. Когда количество парнокопытных стало сокращаться, хищники переключились на домашний скот. В итоге такая ситуация вкупе с запретом охоты на волков поставила под угрозу существование овцеводства в стране.

×
Читайте нас также:
#полезно знать
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео