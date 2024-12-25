Продовольственно-ветеринарная служба Латвии сообщила об увеличении количества вспышек африканской чумы свиней (АЧС), зарегистрированных в стране в 2024 году. Так, если в прошлом году было выявлено 979 случаев АЧС среди диких кабанов, то в этом году по состоянию на 15 декабря уже на 37,9% больше — порядка 1,35 тыс.

В еженедельном отчете организации отмечается, что только с 9 по 15 декабря в стране зарегистрировали 78 случаев АЧС у диких кабанов.

Ситуация ухудшается повсеместно. За первые две недели декабря, например, только в одном населенном пункте Угале на западе Латвии обнаружили 31 павшего кабана. В целом в текущем году вспышки АЧС выявляли в 33 из 43 регионов страны, пишет Medibam.lv.

Бороться с АЧС в Латвии решили по примеру Польши и других прибалтийских стран — за счет резкого сокращения популяции диких кабанов.

«Наиболее эффективным способом снижения численности кабанов в краткосрочной перспективе является целенаправленная охота на самок этих животных», — отмечает издание.

Однако истребление кабанов привело к другой проблеме. Кабаны были кормовой базой волков. Когда количество парнокопытных стало сокращаться, хищники переключились на домашний скот. В итоге такая ситуация вкупе с запретом охоты на волков поставила под угрозу существование овцеводства в стране.