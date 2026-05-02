Сколько стоит снять или купить огород под Ригой? Обзор актуальных предложений 0 785

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV

Мечта о небольшом участке земли, который можно получить в свое распоряжение, вполне распространена среди жителей Латвии.

В том числе поэтому рижское самоуправление ежегодно сдает в аренду по символической цене участки под будущие грядки. Сейчас, как мы уже писали доступна земля под возделывание в Болдерае, на Луцавсале, в Шкиротаве, на Румбуле и даже один особо перспективный участок в Межапарке по адресу улица Висбию, 2.

Заявленная стоимость аренды – от 6,45 до 67,20 евро в год. Плюс НДС. Полный список заветных, еще неразобранных мест опубликован здесь https://id.riga.lv/saknu-gimenes-darzi/brivo-saknu-gimenes-darzu-saraksts/

Если вы не хотите или не успели получить заветный участок от города, то тогда вам в подмогу порталы объявлений.

Увы, предложений в этом году не так много, но все-таки они имеются.

Например, за пять соток земли с подведенным электричеством и на правах долгосрочной аренды в Кекавской волости просят 42 евро в месяц.

Десять соток с правом застройки и электричеством в Салкской волости оценивают в 65 евро в месяц.

На этом, в принципе, околорижские предложения и заканчиваются. Правда, можно рассмотреть перспективу покупки земли. Четыре сотки на Луцавсале продают за 1500 евро, а 230 квадратных метров земли в Пардаугаве за одну тысячу евро.

Ни одно из имеющихся предложений на рынке вас не устроило? Тогда рекомендуем к просмотру наше видео о том, к чему, на самом деле, может привести мечта о своем огороде.

