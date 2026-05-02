Компания Apple планирует внедрить функции редактирования фотографий для iPhone, iPad и Mac с использованием искусственного интеллекта для повышения конкурентоспособности с устройствами Android, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Расширить и улучшить

Обработка изображений с помощью встроенных моделей ИИ, по информации источников, будет производиться в течение нескольких секунд. Презентация инструментов запланирована на осень текущего года на базе платформы Apple Intelligence для iOS 27.

Сегодня на устройствах Apple можно накладывать на фотографии фильтры и кадрировать изображения. Существует и режим редактирования «Очистить» — единственный, работающий на основе ИИ и позволяющий удалять объекты с изображений. В новом iOS появится раздел с инструментами Apple Intelligence, который также будет включать функции «Расширить», «Улучшить», «Изменить кадр».

«Волшебный ластик»

Работа над новыми функциями при этом сталкивается со сложностями. По словам разработчиков, некоторые из инструментов показали низкокачественный уровень функционирования в ходе внутренних испытаний.

Кроме того, пользователи уже критиковали первый ИИ-инструмент от Apple, утверждая, что он порой дает неудовлетворительные результаты.

Bloomberg отмечает, что компания пытается наверстать упущенное в области интегрирования ИИ в фоторедакторы. Конкурент Google уже несколько лет предлагает такую возможность на устройствах Pixel, включающую функции «Волшебного ластика» для удаления объектов из кадра, «Повышения резкости», которое уменьшает уровень размытости фотографии, и другие.

Другая компания, Samsung Electronics, также активно внедряет ИИ-редактирование фото в линейке смартфонов Galaxy.