Бешенство стало эндемичным заболеванием для капских тюлений в ЮАР

«Это первая вспышка среди морских млекопитающих. Случаи бешенства встречались у различных видов наземных млекопитающих, но это первый случай, когда заболевание перешло в море», — заявил ветеринарный врач Департамента сельского хозяйства Западной Капской провинции ЮАР, доктор Лесли ван Хелден.

Он добавил, что заболевание стало эндемичным для популяции. «Это означает, что везде, где бы на побережье не встречались эти виды, есть вероятность, что среди них могут быть больные особи», — сказал он.

В Департаменте сельского хозяйства провинции призвали местных жителей не приближаться к тюленям, а если животные нападут на человека, укусят или поцарапают его, незамедлительно обращаться в ближайшую больницу для проведения курса вакцинации против бешенства.

«И еще одна важная вещь, которую может сделать каждый, — убедиться, что домашние собаки и кошки привиты против данного заболевания», — добавил он.