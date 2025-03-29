Почему потепление снижает эффективность репеллентов от комаров?

У этих насекомых есть болевой рецептор TRPA1, который распознает высокие температуры и химические вещества, защищая их от опасности. При температуре выше определенного порога натуральные репелленты, такие как масло цитронеллы и кошачьей мяты, теряют свою эффективность, так как рецепторы кровососов становятся менее чувствительными.

В экспериментах на комарах было установлено, что при температуре выше 32 градусов по Цельсию они ощутимо меньше избегают этих веществ.

Однако синтетический репеллент ДЭТА сохраняет свою эффективность даже при высоких температурах. Исследователи из Университета штата Огайо намерены изучить механизмы температурной десенсибилизации TRPA1, чтобы определить, какие репелленты наиболее эффективны в различных условиях. Понимание этих ограничений может помочь в борьбе с заболеваниями, передаваемыми комарами, и адаптировать стратегии контроля их популяции в условиях изменения климата.