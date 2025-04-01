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Правительство дало начальнику Госполиции еще пять лет срока 1 667

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2025
LETA
Правительство дало начальнику Госполиции еще пять лет срока
ФОТО: LETA

Правительство во вторник утвердило Армандса Рукса на посту начальника Государственной полиции еще на один срок.

Рукс занимает должность начальника полиции с 13 октября 2020 года, а до этого возглавлял управление уголовного розыска Главного управления криминальной полиции и занимал другие руководящие должности.

Очередной срок Рукса на посту начальника Госполиции продлится до 13 октября 2030 года.

Согласно закону, министр внутренних дел назначает начальника Госполиции на пятилетний срок после того, как его кандидатуру утвердил Кабинет министров. Утверждение Рукса на второй срок одобрили все коалиционные партии.

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#госполиция #кадры
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(1)
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    1-го апреля

    Жаль, что не реального.

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