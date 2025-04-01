Во время строительных работ в Риге найден скелет тираннозавра!

Муниципальная компания «Ригас сатиксме» сообщила сегодня, 1 апреля, об удивительной находке во время строительных работ.

«Во время проведения бетонных работ в 5-м трамвайном депо внимание строителей привлек необычный объект. Когда на место прибыли эксперты, выяснилось, что это ископаемое, скорее всего, принадлежащее динозавру юрского периода.

Этот экспонат также будет доступен для просмотра в Ночь музеев и будет сохранен в историческом фонде компании», - сказано в сообщении компании, которая также поделилась «фото» с места.

5. tramvaju depo, veicot betonēšanas darbus, būvnieka uzmanību piesaistījis īpatnējs objekts. Pieaicinot ekspertus, atklājās, ka tā ir fosilija, visticamāk dinozaurs no Jūras laikmeta.



👀 Šo eksponātu būs iespējams aplūkot arī Muzeju nakts laikā, un tas tiks saglabāts uzņēmuma… pic.twitter.com/5RjX59WvUw — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 1, 2025

Напомним, ранее президент Ринкевич сообщил, что он проспал важное интервью, а полиция рассказала о появлении в их рядах кошачьего полициейского Бруно.