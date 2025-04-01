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Во время строительных работ в Риге найден скелет тираннозавра! 5 3752

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Во время строительных работ в Риге найден скелет тираннозавра!

Муниципальная компания «Ригас сатиксме» сообщила сегодня, 1 апреля, об удивительной находке во время строительных работ.

«Во время проведения бетонных работ в 5-м трамвайном депо внимание строителей привлек необычный объект. Когда на место прибыли эксперты, выяснилось, что это ископаемое, скорее всего, принадлежащее динозавру юрского периода.

Этот экспонат также будет доступен для просмотра в Ночь музеев и будет сохранен в историческом фонде компании», - сказано в сообщении компании, которая также поделилась «фото» с места.

Напомним, ранее президент Ринкевич сообщил, что он проспал важное интервью, а полиция рассказала о появлении в их рядах кошачьего полициейского Бруно.

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#1 апреля #ригас сатиксме
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(5)
  • AB
    Anna Belova
    2-го апреля

    С чувством юмора у страны проблемы

    5
    1
  • Д
    Дед
    1-го апреля

    И он заговорил по-латышски.

    17
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го апреля

    Это надо умудрится так испоганить день дурака!

    23
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го апреля

    Дебилы из RS.

    28
    5
  • JB
    Janis Berzin
    1-го апреля

    Вместо дурацких шуток, лучше бы подумали как улучшить качество обслуживания пассажиров. Повышенные оклады им не за лутки платят.

    26
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