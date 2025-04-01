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Как президент Ринкевич разыграл народ первоапрельским утром? 1 1383

Политика
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Как президент Ринкевич разыграл народ первоапрельским утром?

1 апреля президент Латвии Эдгар Ринкевич вызывал улыбки своих подписчиков неожиданной и остроумной публикацией в социальных сетях.

«Заспался и не смог попасть на программу «900 секунд» на TV3, приношу извинения от всего сердца», — говорится в публикации президента на ярко-красном фоне.

Общественность быстро поняла намерение президента в комментариях: это была первоапрельская шутка, а не реальное опоздание.

Как написал один из пользователей Facebook в комментарии: «Начинается!!! Апрель!»

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#эдгар ринкевич #1 апреля
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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го апреля

    Объявил бы о беременности...

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