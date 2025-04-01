Как президент Ринкевич разыграл народ первоапрельским утром?

1 апреля президент Латвии Эдгар Ринкевич вызывал улыбки своих подписчиков неожиданной и остроумной публикацией в социальных сетях.

«Заспался и не смог попасть на программу «900 секунд» на TV3, приношу извинения от всего сердца», — говорится в публикации президента на ярко-красном фоне.

Общественность быстро поняла намерение президента в комментариях: это была первоапрельская шутка, а не реальное опоздание.

Как написал один из пользователей Facebook в комментарии: «Начинается!!! Апрель!»