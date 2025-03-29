Правда ли, что лемминги иногда массово прыгают со скал?

В далеком 1958 году компания Disney выпустила документальный фильм «Белая глушь», в котором показала леммингов, падающих со скалы в реку, с намеком на массовый суицид этих животных.

Однако это миф. Исследователь Энди Балтеншпергер из Университета Аляски, утверждает, что лемминги не совершают самоубийств. Сцена была сфабрикована: создатели фильма “сбрасывали” леммингов со скалы, используя монтаж, чтобы создать иллюзию намеренных действий этих необычных зверьков.

Лемминги хорошие пловцы и могут переплывать водоемы в поисках новых мест обитания, но это не означает, что они намеренно бросаются в опасные потоки. Их популяция может резко увеличиваться каждые три-пять лет из-за изобилия пищи и отсутствия хищников. В такие годы они заполняют тундру, что и могло вдохновить на создание сцен в фильме.

Биологи считают, что колебания численности леммингов зависят от хищников, а не от мифического суицида.