Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме

С помощью подводных видеозаписей ученые смогли наблюдать изменения в поголовье и поведении видов перед и после исчезновения белых акул.

Эксперты выявили ощутимые последствия для экосистемы, когда большие акулы пропали в заливе Фолс-Бей, Южная Африка. Специалисты в Университете Майами провели многолетние наблюдения и зафиксировали каскадные изменения в экологии. Сокращение количества больших белых акул, вызванное чрезмерным ловом и хищничеством косаток, способствовало росту популяции капских морских котиков и семижаберных акул. Это негативно сказалось на численности рыб, которых поедают тюлени, а также на меньших разновидностях акул.

Итоги исследования акцентируют важность крупных акул для гармоничного состояния океанских экосистем и биоразнообразия, что, в свою очередь, играет серьезную роль для обеспечения продовольственной безопасности.