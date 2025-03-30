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Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме 0

В мире животных
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме

Недавнее исследование предоставило убедительные доказательства каскадных изменений в пищевых цепях, связанных с утратой хищнического давления.

С помощью подводных видеозаписей ученые смогли наблюдать изменения в поголовье и поведении видов перед и после исчезновения белых акул.

Эксперты выявили ощутимые последствия для экосистемы, когда большие акулы пропали в заливе Фолс-Бей, Южная Африка. Специалисты в Университете Майами провели многолетние наблюдения и зафиксировали каскадные изменения в экологии. Сокращение количества больших белых акул, вызванное чрезмерным ловом и хищничеством косаток, способствовало росту популяции капских морских котиков и семижаберных акул. Это негативно сказалось на численности рыб, которых поедают тюлени, а также на меньших разновидностях акул.

Итоги исследования акцентируют важность крупных акул для гармоничного состояния океанских экосистем и биоразнообразия, что, в свою очередь, играет серьезную роль для обеспечения продовольственной безопасности.

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