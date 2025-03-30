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Скворечники на участке: как не остаться без урожая 0

В мире животных
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Скворечники на участке: как не остаться без урожая

Скворцы играют важную роль в природной экосистеме, но размещение скворечников рядом с огородом может навредить урожаю.

Птицы особенно любят лакомиться ягодами и фруктами — виноградом, малиной, вишней, шелковицей, смородиной, клубникой, земляникой, грушами и яблоками. Поэтому, устанавливая для них домики, важно выбирать места, удалённые от плодово-ягодных посадок. Лучше всего подойдут дворы, опушки или лесопарковые зоны.

Если скворечник уже установлен вблизи грядок, а переносить его не хочется, урожай можно защитить с помощью простых и гуманных методов. Например, повесить блестящие или шумящие предметы на верёвке — такие конструкции отпугивают птиц, не причиняя им вреда.

Эксперты подчёркивают, что забота о природе и защита урожая вполне совместимы, если подходить к делу с умом и учитывать поведение пернатых соседей.

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