В Непале впервые проводят перепись обезьян из-за жалоб фермеров

В Непале началась первая в истории страны перепись обезьян. Ее цель — определить численность приматов и выявить проблемные районы, где обезьяны все чаще становятся источником конфликтов с местным населением. Это поможет разработать эффективные меры по защите животных и поддержке фермеров, пишет газета The Kathmandu Post.

По словам экспертов, обезьяны часто разрушают посевы, проникают в дома, а в отдельных случаях даже нападают на людей. В ответ фермеры нередко прибегают к крайним мерам — отлову или даже убийству животных.

В Непале обитает четыре вида обезьян, включая макака-резуса, ассамскую макаку и два вида лангуров. Некоторые из них занесены в Красную книгу и охраняются законом. Обезьяны играют важную роль в экосистеме, участвуя, в частности, в распространении семян и восстановлении лесов.

Перепись организована зоологическим факультетом Трибхуванского университета совместно с Национальным фондом охраны природы. В проекте участвуют зоологи, исследователи и студенты. Сбор данных идет в шести провинциях и продлится до середины июня.

Результаты исследования, как ожидается, станут основой для создания долгосрочной стратегии по мирному сосуществованию людей и обезьян. Повторная перепись пройдет через 5–6 лет.