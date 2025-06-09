Какова была продолжительность жизни неандертальцев?

Неандертальцы (Homo neanderthalensis) и современные люди (Homo sapiens) имеют общие генетические связи, но какова была продолжительность жизни наших предков?

Исследование 2019 года, проведенное учеными из CSIRO, использовало геномику для определения этого параметра. Доктор Бен Мейн объяснил, что продолжительность жизни можно оценить на основе метилирования ДНК — эпигенетического изменения, влияющего на экспрессию генов.

Команда разработала “предсказательные часы продолжительности жизни”, которые показали, что неандертальцы жили в среднем 37,8 года, что сопоставимо с денисовцами. Хоть данный срок кажется коротким, его хватило для конкуренции с ранними H. sapiens.

Интересно, что для современных людей эти «часы» предсказали среднюю длительность жизни в 38 лет. Однако стоит отметить, что за последние 200 лет ожидаемый показатель значительно возрос благодаря достижениям медицины и изменениям в образе жизни.

Таким образом, неандертальцы и денисовцы имели схожие сроки жизни с ранним современным человеком, но сегодня люди живут дольше, нежели когда-либо прежде.