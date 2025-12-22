Европейским человеком 2025 года в Латвии по итогам общественного голосования признан генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс.

В финальном этапе на титул «Европейский человек года в Латвии» также претендовали член правления и директор центра «Marta» Илута Лаце и художественный руководитель и главный дирижёр хора «Kamēr…» Юргис Цабулис.

Ципрусс был номинирован на почетный титул за обеспечение проведения чемпионата Европы в Латвии и привлечение европейских болельщиков баскетбола.

Лаце была выдвинута на звание за работу в сфере противодействия насилию и профессиональное участие в общественных дискуссиях, в которых отстаивала гендерное равенство.

В свою очередь, Цабулис был номинирован за международные успехи хора «Kamēr…» на европейских хоровых конкурсах и популяризацию имени Латвии.

Обладатель титула определяется в ходе общественного голосования. Эта награда является способом поблагодарить человека, который в этом году своими делами способствовал интеграции Европы и Латвии, отмечают организаторы голосования.

В этом году на титул «Европейский человек года в Латвии» было выдвинуто более 80 кандидатов.