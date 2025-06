Интересные факты о крокодилах: зачем эти рептилии глотают камни?

Существует 13 видов крокодилов, поэтому они бывают разных размеров. Самый маленький крокодил — карликовый. Он вырастает примерно до 1,7 метров в длину и весит от 6-7 килограммов. Самый большой крокодил – морской. Его длина составляет 6,17 м. А весить они могут до 907 кг.

Что едят крокодилы?

Крокодилы — плотоядные животные, а это значит, что они едят только мясо. В дикой природе они питаются рыбой, птицами, лягушками и ракообразными. В зоопарке они едят мелких животных, которые уже были убиты для них, таких как крысы, рыбы или мыши. Они также едят живую саранчу.

В дикой природе крокодилы зажимают свою добычу своими массивными челюстями, раздавливают ее, а затем проглатывают целиком. У них нет возможности жевать или отламывать маленькие кусочки пищи, как у других животных.

Чтобы помочь пищеварению, крокодилы глотают маленькие камни, которые измельчают пищу в их желудках. Благодаря медленному метаболизму крокодилы могут месяцами обходиться без пищи.

Где живут крокодилы?

В мезозойскую эру, около 100 миллионов лет назад, отряд крокодилов был одним из главных животных в пищевой цепи. Сегодня крокодилы встречаются в тропических местообитаниях Африки, Азии, Австралии и Америки. Они обычно живут вблизи озер, рек, водно-болотных угодий и даже в некоторых морских регионов.

Крокодилы живут в тропическом климате не просто так. Они хладнокровны и не могут вырабатывать собственное тепло. В холодные месяца и периоды засухи они впадают в спячку. Чтобы создать место для зимней спячки, они выкапывают нору в стороне от берега реки или озера.

Крокодилы откладывают от 10 до 60 яиц одновременно. Детеныши остаются в яйцах от 55 до 110 дней. Они имеют длину от 17,8 до 25,4 сантиметров. Как долго живет крокодил, зависит от его вида. Некоторые живут только около 30 лет, в то время как другие живут до 75 лет.

Классификация

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Подтип: Позвоночные

Класс: Рептилии

Подкласс: Диапсиды

Инфракласс: Архозавроморфы

Надотряд: Архозавры

Отряд: Крокодилы

Роды: Crocodylus, Mecistops и Osteolaemus

Среда обитания: Вода

Виды: 13, в том числе: C. porosus (гребнистый крокодил), C. acutus (острорылый крокодил), C. niloticus (нильский крокодил), C. rhombifer (кубинский крокодил), M. cataphractus (африканский узкорылый крокодил), O. tetraspis (африканский карликовый крокодил).

Аллигаторы против крокодилов

У крокодилов есть зубы, которые торчат над верхней губой, когда их рот закрыт.

Еще одно различие между аллигаторами и крокодилами заключается в том, что у крокодилов есть соленые железы на языке. Эти модифицированные слюнные железы помогают крокодилам переносить жизнь в соленой воде. Аллигаторы и кайманы потеряли способность выделять избыток соли и поэтому предпочитают жить в пресноводных районах.

Другие факты

Когда крокодил теряет зуб, на его месте уже есть новый — поменьше.

Крокодилы не потеют. Чтобы сохранить хладнокровие, они открывают рот в процессе, который называется «разинутый рот», что очень похоже на тяжелое дыхание.

Слезные железы крокодилов выделяют жидкость за третьим веком, называемую слизистой оболочкой. Жидкость помогает очистить глаз, смазать его и уменьшить количество бактерий.

Челюсти крокодила могут оказывать давление 5000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что они могут без проблем прокусить руку или ногу. Челюсть человека производит только 100 фунтов давления на квадратный дюйм. Однако челюсть крокодила имеет очень небольшую силу открытия. Например, рот крокодила можно закрыть резинкой.

В дополнение к их сильным челюстям, крокодилы также имеют очень острый слух.

Крокодилы — очень быстрые пловцы, что помогает им ловить добычу. Они могут плавать до 32 км / ч и задерживать дыхание под водой около часа. На суше крокодилы не так быстры. Они могут бежать только до 17,6 км / ч на короткое расстояние.

Незаконно охотиться на крокодилов ради их кожи. Это делает их кожу очень редкой. Кошелек из крокодиловой кожи может стоить более 10 000 долларов.