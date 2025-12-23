Из-за технической неисправности временно остановлен реактор на АЭС Форсмарк, расположенной к северу от Стокгольма, сообщили во вторник утром шведские СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Местные СМИ сослались на заявление оператора АЭС — компании "Vattenfall", в котором сообщается, что проводится работа по устранению неисправности в первом реакторе Форсмаркской АЭС.

Согласно информации на сайте оператора, техническое обслуживание этого реактора было завершено на прошлой неделе.

В Швеции действуют три атомные электростанции с шестью реакторами, из которых три находятся на АЭС Форсмарк. На них вырабатывается примерно 30% электроэнергии страны.

Первый реактор Форсмаркской АЭС, расположенный примерно в 130 километрах к северу от Стокгольма, был введён в эксплуатацию в 1980 году.

Консервативное правительство Швеции и поддерживающая его правая популистская партия «Шведские демократы» ещё до прихода к власти осенью 2022 года договорились о расширении атомной энергетики.

Шведское правительство рассматривает атомную энергию как важную составляющую перехода к более экологичному будущему.