Новый год 2026: что нельзя ставить на стол и как выбрать удачное меню

Люблю!
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый год 2026: что нельзя ставить на стол и как выбрать удачное меню

Приближается год Красной Огненной Лошади — символ движения, энергии и вдохновения. Чтобы покровитель года принес удачу, финансовую стабильность и гармонию, важно правильно составить праздничное меню. Есть продукты, которых лучше избегать, а блюда стоит выбирать легкие, натуральные и домашние.

Продукты, которых стоит избегать

1. Свинина и тяжелое мясо

Лошадь ценит легкость, поэтому свинину, баранину, жирные ребрышки и колбасы лучше заменить на курятину, индейку или рыбу. Эти блюда создают ощущение свежести и открывают новые возможности.

2. Избыток жира и жареное мясо

Обугленное мясо, холодец и копчености "тормозят" энергию года. Запеченное филе с травами или рыба на гриле с лимоном — идеальный вариант для праздничного стола.

3. Майонезные салаты

Оливье, мимоза и «шуба» в 2026 году не приветствуются. Замените их на салаты с натуральными заправками: йогуртом, оливковым маслом, лимонным соком или домашним майонезом.

4. Полуфабрикаты и консервы

Магазинные пельмени, паштеты, консервированные овощи — не лучший выбор. Предпочтение лучше отдавать домашним роллам, овощным закускам или запеченным блюдам из сезонных овощей.

5. Слишком тяжелые десерты

Многослойные торты с масляным кремом перегружают организм и «тормозят» новую энергию. Отдайте предпочтение фруктовым салатам, желейным десертам или запеченным яблокам с медом и орехами.

6. Острые и соленые закуски

Соленья и маринады лучше использовать умеренно, чтобы не «рассердить» Огненную Лошадь. Добавляйте свежую зелень и мягкие специи: базилик, мяту, орегано — они принесут гармонию и положительную энергетику.

Что приготовить для удачи

Астрологи советуют ставить на стол свежие и яркие блюда: морковь, тыква, цитрусовые, морепродукты, зерновые гарниры (рис, булгур) и домашнюю выпечку с корицей. Главное — готовить с удовольствием, в спокойной атмосфере и хорошем настроении: Лошадь чувствует энергетику хозяев и «вознаграждает» искренних и радостных.

Источник: Smak.Novyny.live

#астрология #новый год #продукты #кулинария #традиции #удача #энергия #здоровье #еда
