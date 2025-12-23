Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Amazon не позволил трудоустроиться 1800 северокорейцам 0 283

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Amazon не позволил трудоустроиться 1800 северокорейцам
ФОТО: Unsplash

Американская интернет-компания «Amazon» заблокировала более 1800 попыток северокорейцев устроиться на работу, сообщил директор по безопасности компании Стивен Шмидт, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Режим в Пхеньяне принуждает специалистов в сфере информационных технологий искать удалённую работу за рубежом, чтобы зарабатывать иностранную валюту для нужд режима.

В записи, опубликованной в сети «LinkedIn», Шмидт указывает, что граждане Северной Кореи «пытаются удалённо устроиться на работу IT-специалистами в компаниях по всему миру, особенно в США».

По словам Шмидта, за последний год «Amazon» получил почти на треть больше заявок от северокорейцев.

Северокорейцы обычно используют так называемые «фермы ноутбуков» — компьютеры, физически находящиеся в США, но управляемые удалённо из-за границы, пишет Шмидт.

Он предупреждает, что эта проблема «не ограничивается только "Amazon"» и «скорее всего, распространена по всей отрасли».

Шмидт отмечает, что в заявках северокорейцев часто встречаются неправильно оформленные телефонные номера и сомнительные документы об образовании.

В июле жительница штата Аризона (США) была приговорена к более чем восьми годам тюремного заключения за организацию «фермы ноутбуков» и помощь северокорейским IT-специалистам в получении удалённой работы в более чем 300 американских компаниях.

По данным властей США, эта схема принесла женщине и Северной Корее доход свыше 17 миллионов долларов.

Читайте нас также:
#США #преступность #удаленная работа #безопасность #amazon #Северная Корея
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео