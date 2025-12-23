Американская интернет-компания «Amazon» заблокировала более 1800 попыток северокорейцев устроиться на работу, сообщил директор по безопасности компании Стивен Шмидт, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Режим в Пхеньяне принуждает специалистов в сфере информационных технологий искать удалённую работу за рубежом, чтобы зарабатывать иностранную валюту для нужд режима.

В записи, опубликованной в сети «LinkedIn», Шмидт указывает, что граждане Северной Кореи «пытаются удалённо устроиться на работу IT-специалистами в компаниях по всему миру, особенно в США».

По словам Шмидта, за последний год «Amazon» получил почти на треть больше заявок от северокорейцев.

Северокорейцы обычно используют так называемые «фермы ноутбуков» — компьютеры, физически находящиеся в США, но управляемые удалённо из-за границы, пишет Шмидт.

Он предупреждает, что эта проблема «не ограничивается только "Amazon"» и «скорее всего, распространена по всей отрасли».

Шмидт отмечает, что в заявках северокорейцев часто встречаются неправильно оформленные телефонные номера и сомнительные документы об образовании.

В июле жительница штата Аризона (США) была приговорена к более чем восьми годам тюремного заключения за организацию «фермы ноутбуков» и помощь северокорейским IT-специалистам в получении удалённой работы в более чем 300 американских компаниях.

По данным властей США, эта схема принесла женщине и Северной Корее доход свыше 17 миллионов долларов.