Как дикие кабаны стали домашними свиньями 8000 лет назад

Ученые из Дармутского колледжа изучили, как свиньи были одомашнены тысячи лет назад. Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как дикий кабан превратился в свинью

Дикие кабаны — крупные и сильные животные с мощными клыками. Они живут в лесах и роют землю в поисках пропитания. Кабаны могут быть очень опасными, однако они не одинаково агрессивны.

Однажды часть кабанов в Южном Китае начала жить рядом с людьми, питаясь их отходами. Со временем такие животные стали меньше — их тела уменьшились, мозг сократился на треть, а зубы стали не такими мощными. Все потому, что им больше не нужно было бороться за выживание в дикой природе.

На это указывает зубной камень, который изучили ученые. Минерализованный налет был найден на коренных зубах древних свиней из двух стоянок в Южном Китае — Цзинтушань и Куахуцяо.

В налете сохранились микроскопические частицы пищи, которые свиньи ели 8000 лет назад. Оказалось, что их рацион состоял из:

приготовленного риса и ямса — значит, они ели человеческую еду желудей и диких трав — но это могло быть и в отходах яиц человеческих паразитов — явный признак того, что свиньи питались фекалиями или загрязненной водой

Итого исследователи выделили два сценария, как кабаны стали свиньями. Они либо сами пришли к людям за легкой едой, либо те начали контролировать кабанов, отлавливая менее агрессивных особей, с целью дальнейшего пропитания.

