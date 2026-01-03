В последние годы рептилии становятся всё более популярными домашними питомцами. Эти животные не требуют особого ухода и безопасны для аллергиков, так как не имеют шерсти. В новогодние праздники игуаны, напоминающие дракона своим внушительным видом и характерными чертами, стали особенно востребованными.

Уход за игуаной не представляет особых трудностей, однако базовый набор для содержания этого питомца может оказаться довольно дорогим и потребует достаточно много пространства в вашем доме.

Выбор террариума

При выборе жилья для игуаны важно учитывать её размеры и привычки. В дикой природе игуаны отлично плавают и предпочитают лазить по деревьям, а не ползать по земле. Поэтому рекомендуется приобрести вертикальный террариум и оснастить его толстыми ветками. Водоем должен быть достаточного размера, чтобы игуана могла в нём разместиться; обычно он занимает половину пространства террариума.

В зоомагазинах часто предлагают камни или греющие коврики в качестве источников тепла, но для игуаны такие варианты не подходят. Эта рептилия предпочитает греться на ветках, поэтому точка прогрева должна находиться в верхней части террариума. Температура в этой зоне должна составлять около 40 °C, в то время как в прохладной зоне днём температура не должна опускаться ниже 25 °C, а ночью — быть в пределах 20–22 °C.

Другие важные условия для террариума включают хорошую вентиляцию и ультрафиолетовую лампу. Оптимальный вариант — лампа с уровнем UVB 5.0, расстояние до точки прогрева должно составлять 25–30 см, а расположение — боковое или верхнее.

Все элементы террариума должны легко мыться и безопасно дезинфицироваться. Ветки можно обрабатывать парогенератором. Воду в бассейне необходимо менять не реже одного раза в день, особенно учитывая, что игуаны часто используют водоем как туалет.

Не забывайте о такой процедуре, как опрыскивание: многие ящерицы предпочитают слизывать капли воды, а не пользоваться поилкой.

Формируем рацион

Рацион игуаны не потребует значительных затрат от владельца, особенно в летний период. Современные рекомендации по уходу за игуанами настаивают на строгой растительной диете для этих ящериц, хотя ранее молодым игуанам разрешалось давать пищу животного происхождения. Игуаны всех возрастов с удовольствием поедают живых насекомых и другие белковые корма, но регулярное их употребление может негативно сказаться на здоровье рептилии.

В основном рацион игуаны состоит из листовой зелени, а около четверти его составляют фрукты и овощи. Кроме того, эта рептилия охотно ест комнатные растения, такие как традесканция, гибискус или сциндапсус. Важно следить за тем, чтобы они не были обработаны химикатами.

Летом можно вволю давать одуванчики, настурцию, злаки, сныть, молодую крапиву, ботву крестоцветных, цветки и листья яблони и роз, но только не с городских клумб и газонов. Зимой их заменяют листовой салат и стручковая фасоль. В рацион обязательно следует добавлять кальций и витамины.