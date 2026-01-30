Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В лесах Чехии бродит невероятная «кошка-призрак» 0 276

В мире животных
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое милое создание скрывается от нас.

Какое милое создание скрывается от нас.

Численность вида растет благодаря природоохранным законам, принятым в конце XX века.

На протяжении десятилетий европейскую лесную кошку (Felis silvestris) считали вымершей во многих регионах Европы. Сегодня же, благодаря фотоловушкам, натуралистам и новым методам исследований, эта «кошка-призрак» вновь оказалась в центре внимания ученых — после того как ее начали фиксировать в лесах Европы.

По словам зоолога Ярмилы Кроеровой из Академии наук Чехии, до XVIII века лесная кошка была широко распространена по всей стране. Интенсивное преследование и изменения ландшафта привели к ее исчезновению. Последний достоверно подтвержденный случай относится к 1952 году, когда животное было убито. Лишь в 2011 году ее присутствие вновь удалось зафиксировать — случайно, с помощью камеры, установленной для наблюдения за рысями.

Изучение этого вида остается крайне сложным. Сходство с домашними кошками часто приводит к ошибкам в идентификации. В Италии эксперт Андреа Сфорци ведет базу данных примерно из 1600 фотографий и видеозаписей лесной кошки, собранных учеными и любителями. Он отмечает, что в некоторых районах, особенно в северных Апеннинах, численность вида растет благодаря природоохранным законам, принятым в конце XX века.

Однако серьезной угрозой остается скрещивание с домашними кошками, приводящее к появлению гибридов и повышающее риск распространения заболеваний. Точное определение «чистоты» вида требует генетического анализа, который трудно провести: дикие кошки редко оставляют пригодную для ДНК шерсть. В 2025 году чешские исследователи достигли еще одной важной вехи — впервые отловили самца лесной кошки и оснастили его GPS-ошейником. Полученные данные показали, что ареал этих животных значительно шире, чем считалось ранее, и что лесная кошка — не только лесной вид, а обитатель мозаичного ландшафта, включающего леса, луга и пастбища.

Возвращение этого вида — история на стыке науки, фотографии и социальных изменений. По мере того как люди покидают горные районы, природа вновь обретает пространство. И тихо, почти незаметно, этот маленький зверь возвращается в леса Европы.

Читайте нас также:
#домашние животные #наука #Чехия #экология #кошки #природа #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Для чего слонам усы? И где они находятся?
Изображение к статье: Ученые продолжают исследовать собак и их хозяев: в этот раз оценили выразительность морд питомцев
Изображение к статье: Ветеринары объяснили, какую воду стоит давать кошкам
Изображение к статье: Должен ли нос здоровой собаки быть всегда мокрым и холодным?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Растут экономические гиганты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Надаль считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open-2026 против Джоковича
Спорт
Изображение к статье: Карты Таро как инструмент самопознания: как символы помогают понять себя
Люблю!
Изображение к статье: Как жить в чистоте и не уставать: 15 ленивых, но эффективных советов
Люблю!
Изображение к статье: 6 интересных рецептов с имбирем, которые стоит попробовать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Минюст предлагает разрешить выдачу граждан Латвии Великобритании
ЧП и криминал
Изображение к статье: Растут экономические гиганты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Надаль считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open-2026 против Джоковича
Спорт
Изображение к статье: Карты Таро как инструмент самопознания: как символы помогают понять себя
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео