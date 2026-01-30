На протяжении десятилетий европейскую лесную кошку (Felis silvestris) считали вымершей во многих регионах Европы. Сегодня же, благодаря фотоловушкам, натуралистам и новым методам исследований, эта «кошка-призрак» вновь оказалась в центре внимания ученых — после того как ее начали фиксировать в лесах Европы.

По словам зоолога Ярмилы Кроеровой из Академии наук Чехии, до XVIII века лесная кошка была широко распространена по всей стране. Интенсивное преследование и изменения ландшафта привели к ее исчезновению. Последний достоверно подтвержденный случай относится к 1952 году, когда животное было убито. Лишь в 2011 году ее присутствие вновь удалось зафиксировать — случайно, с помощью камеры, установленной для наблюдения за рысями.

Изучение этого вида остается крайне сложным. Сходство с домашними кошками часто приводит к ошибкам в идентификации. В Италии эксперт Андреа Сфорци ведет базу данных примерно из 1600 фотографий и видеозаписей лесной кошки, собранных учеными и любителями. Он отмечает, что в некоторых районах, особенно в северных Апеннинах, численность вида растет благодаря природоохранным законам, принятым в конце XX века.

Однако серьезной угрозой остается скрещивание с домашними кошками, приводящее к появлению гибридов и повышающее риск распространения заболеваний. Точное определение «чистоты» вида требует генетического анализа, который трудно провести: дикие кошки редко оставляют пригодную для ДНК шерсть. В 2025 году чешские исследователи достигли еще одной важной вехи — впервые отловили самца лесной кошки и оснастили его GPS-ошейником. Полученные данные показали, что ареал этих животных значительно шире, чем считалось ранее, и что лесная кошка — не только лесной вид, а обитатель мозаичного ландшафта, включающего леса, луга и пастбища.

Возвращение этого вида — история на стыке науки, фотографии и социальных изменений. По мере того как люди покидают горные районы, природа вновь обретает пространство. И тихо, почти незаметно, этот маленький зверь возвращается в леса Европы.