Австрийские исследователи из Венского университета ветеринарной медицины выяснили, как привлечь внимание собак с помощью жестов и зрительного контакта.

В ходе исследования, в котором участвовали собаки с шлемами для отслеживания движения глаз, было установлено, что животные лучше реагируют на команды, когда человек одновременно смотрит и указывает на объект, а также называет при этом кличку питомца. Это подтверждает, что собаки за годы общения с людьми научились интерпретировать визуальные сигналы.

Указание без зрительного контакта оказалось менее эффективным, так как собаки не всегда могли понять, куда именно нужно направиться. Ложные броски не помогали, так как животные не могли определить правильное место.

Таким образом, комбинирование жестов и взгляда повышает вероятность выполнения команды. Технология отслеживания взгляда предоставляет ценную информацию о том, как собаки воспринимают указания владельца.